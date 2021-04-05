|
Группа подростков избила сверстников в Пинске. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла возле университетского спорткомплекса вечером 27 марта. Об этом
Узнав о потасовке, на место приехала следственно-оперативная группа. Милиционеры по горячим следам разузнали, что произошло и кто принимал в драке участие.
Оказалось, на ледовом катке устроили разборки две компании из школьников и учащихся колледжа. Одна из компаний покинула спорткомплекс раньше и дождалась обидчиков на улице. Произошла драка. При этом знакомая участников инцидента снимала все на видео.
Правоохранители нашли нападавших. Ими оказались пятеро школьников и один ученик колледжа, возраст – от 14 до 17 лет. Ребята не объяснили причину своего поступка.
Действиям задержанных будет дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
Фото: БЕЛТА (архив)
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла возле университетского спорткомплекса вечером 27 марта. Об этом сообщили в МВД. Узнав о потасовке, на место...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)