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Группа подростков избила сверстников в Пинске. Возбуждено уголовное дело

05.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа подростков избила сверстников в Пинске. Возбуждено уголовное дело

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла возле университетского спорткомплекса вечером 27 марта. Об этом сообщили в МВД.

Узнав о потасовке, на место приехала следственно-оперативная группа. Милиционеры по горячим следам разузнали, что произошло и кто принимал в драке участие.

Оказалось, на ледовом катке устроили разборки две компании из школьников и учащихся колледжа. Одна из компаний покинула спорткомплекс раньше и дождалась обидчиков на улице. Произошла драка. При этом знакомая участников инцидента снимала все на видео.

Правоохранители нашли нападавших. Ими оказались пятеро школьников и один ученик колледжа, возраст – от 14 до 17 лет. Ребята не объяснили причину своего поступка.

Действиям задержанных будет дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. 

Фото: БЕЛТА (архив)

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Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла возле университетского спорткомплекса вечером 27 марта. Об этом сообщили в МВД. Узнав о потасовке, на место...
 
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