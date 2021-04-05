Вода из рек затапливает некоторые дороги к деревням и продолжает прибывать. Ждать ли в этом году большой воды?

Источник материала: ОНТ

Либо на лодке, либо пешком по подвесному мосту. Единственная автомобильная дорога к деревне Кучинщина в Лиозненском районе ушла под воду. Ситуация с половодьем пока не критичная, однако в некоторых районах страны вода прибывает по два сантиметра в сутки. Специалисты ежедневно мониторят наиболее крупные белорусские реки.





Теперь до деревни только пешком. Единственная автомобильная дорога к селу ушла под воду. Затопленный участок пока небольшой, но машина уже не проедет. На севере страны уровень воды пока незначительно, но растёт. Паводок прогнозируется на уровне средних многолетних значений.

Мелководная Ордышевка раз в году обязательно напоминает о себе. Как только снег начинает сходить с полей, речка выходит из берегов и затапливает единственную автомобильную дорогу к деревне Кучинщина. Без транспортного сообщения люди остаются каждую весну. Вот и сейчас дорога под водой находится уже пятый день.

Впрочем, сельчанам к водным преградам не привыкать. Вокруг деревни – две реки. И до большой земли в ближайшее время – только пешком. Выручает, пусть и не всегда, подвесной мост. Но были такие паводки, что затапливало и его. Так что в этом году ещё повезло.

Спасатели следят за уровнем воды в реке, круглыми сутками на связи – и староста деревни Елена Мурашкина. Она работает продавцом в соседней деревне. И уже 27 лет выручает сельчан во время паводка. Домой часто возвращается с полными сумками – продукты на все село. Заказы разные. Например, за пару дней разобрали 10 килограммов бананов.

В Витебске под водой оказалась и часть набережной, уровень воды в Западной Двине растёт каждый день. Но если в пределах города всего пара десятков сантиметров выше отметки, то возле Верхнедвинска – почти 40.

В режиме ожидания «большой воды» и Гомельская область. Реки активно «плюсуют». Опасно высокий уровень – на Припяти недалеко от Петрикова. Серьёзные разливы возможны и на некоторых участках Сожа.

Экстренные службы – на круглосуточном дежурстве. Пока задача одна – следить за уровнями и вовремя реагировать. На случай резких подъемов в регионе созданы специальные отряды быстрого реагирования. Они уже неоднократно выгоняли технику и отрабатывали командные действия по спасению людей.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: «На данный момент ведётся постоянный мониторинг со стороны МЧС и заинтересованных ведомств. Любые участки подтоплений в формате «онлайн» отражаются на карте Министерства по чрезвычайным ситуациям на сайте. В случае возникновения любого нарушения жизнеобеспечения населения все силы и средства МЧС готовы к ликвидации различных чрезвычайных ситуаций».

Наготове и волонтёры. В регионе создан передвижной штаб по оказанию помощи пострадавшим. Воду, теплые вещи, палатки, спасательные жилеты доставят в любую точку области всего за пару часов. Готовятся места и для отселения жителей. На всякий случай.

Николай Мисюра, первый заместитель председателя Петриковского райисполкома: «На сегодняшний день готовность в районе – где-то примерно 120 мест в случае эвакуации из заречных зон. Больница, школа подготовлены в случае эвакуации».

Эту весну реки от Витебска до Гомеля встречали с уровнем воды близким к среднему значению. Спасатели больших паводковых сюрпризов от них не ждут. Но при негативном развитии вода может угрожать 60 районам. Исключать этого нельзя. 15 сводных отрядов МЧС готовы за считанные часы прибыть в любую точку страны.





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