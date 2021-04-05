Пожар в общежитии на Гурского в Минске: эвакуировано 150 человек

Источник материала: ОНТ

Пожар случился в девятиэтажном здании общежития на улице Гурского вечером 5 апреля. Серьезной беды удалось избежать благодаря пожарной сигнализации. Об этом сообщили в МЧС .

Прибывшие на место спасатели увидели дым, который валил из окна пятого этажа общежития.

Вскоре выяснилось, что на этом этаже загорелось имущество в одной из комнат. Пожар закоптил потолок и стены, повредил вещи.

Так как жильцам пятого и шестого этажей из-за плотного дыма угрожала опасность, была проведена эвакуация 150 человек, из них 80 – дети. Спасатели успешно ликвидировали возгорание.

О причине пожара пока не сообщается. Рассматривают версию короткого замыкания электропроводки холодильника и неосторожное обращение с огнем одним из проживающих.

Фото: БЕЛТА (архив)

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