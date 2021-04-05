|
Тимбилдинги, нетворкинги и мозговой штурм: в Минске стартовал обучающий практикум для молодёжи
Источник материала: ОНТ
Успех любого производства зависит не только от технологий, но и от слаженности коллектива. Как научиться работать в команде, обсуждают в эти дни молодежные активисты со всей страны. Сегодня стартовал обучающий практикум – совместный проект Федерации профсоюзов и Белорусского республиканского союза молодежи.
Тимбилдинги, нетворкинги, мозговой штурм – трёхдневная программа форума более чем насыщенная. В дискуссиях принимают участие свыше 70 молодежных лидеров. Помимо вопросов корпоративной культуры, в повестке особое место уделяется вопросам патриотического воспитания молодого поколения. Символично, что старт проекту дали в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых. Здесь хранятся капсулы с землей, собранные в местах воинской славы. И слово память обретает особый смысл.
И донести эту правду до как можно большего количества людей, профсоюзные и молодежные активисты считают одной из важнейших своих миссий. Нынешний форум – один из этапов реализации соглашения и меморандума, подписанных в марте во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успех любого производства зависит не только от технологий, но и от слаженности коллектива. Как научиться работать в команде, обсуждают в эти дни молодежные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)