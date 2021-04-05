Тимбилдинги, нетворкинги и мозговой штурм: в Минске стартовал обучающий практикум для молодёжи

Источник материала: ОНТ

Успех любого производства зависит не только от технологий, но и от слаженности коллектива. Как научиться работать в команде, обсуждают в эти дни молодежные активисты со всей страны. Сегодня стартовал обучающий практикум – совместный проект Федерации профсоюзов и Белорусского республиканского союза молодежи.

Тимбилдинги, нетворкинги, мозговой штурм – трёхдневная программа форума более чем насыщенная. В дискуссиях принимают участие свыше 70 молодежных лидеров. Помимо вопросов корпоративной культуры, в повестке особое место уделяется вопросам патриотического воспитания молодого поколения. Символично, что старт проекту дали в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых. Здесь хранятся капсулы с землей, собранные в местах воинской славы. И слово память обретает особый смысл.

Егор Подгурский: «Я считаю, что, в первую очередь, мы сближаемся друг с другом, знакомимся, ребята со всей Республики приезжают, поэтому мы общаемся, посещаем такие замечательные достопримечательности города Минска».

Протоирей Фёдор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых: «Вы знаете, я вчера посмотрел в новостях этот жуткий новостной видеоряд о предателях. О предателях не в каком-то историческом прошлом, а в настоящем. Как важно беречь честь смолоду, как важно кооперироваться в добрых целях, как важно защищать мир уже сейчас, как важно делать всё не только по совести, но и по правде».

И донести эту правду до как можно большего количества людей, профсоюзные и молодежные активисты считают одной из важнейших своих миссий. Нынешний форум – один из этапов реализации соглашения и меморандума, подписанных в марте во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

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