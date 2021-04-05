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Дело Белгазпромбанка: 7 из 8 бывших топ-менеджеров допрошены судом и полностью признали вину

05.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело Белгазпромбанка: 7 из 8 бывших топ-менеджеров допрошены судом и полностью признали вину

Новые подробности крупнейшего в истории Беларуси коррупционного дела. 7 из 8 бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка» допрошены судом и полностью признали вину. А также пояснили, как была организована и действовала схема получения взяток и распределения нелегального дохода.


Обвиняемые, по сути, подтвердили, что зачитывал гособвинитель. Кузьмич рассказал, в какие условия поставил Бабарико бизнесменов, желающих кредитоваться в Белгазпромбанке. Обвиняемые разъяснили и как пытались скрыть получение взяток. В случае с Кобяком всё было обставлено как продажа части долей в уставном фонде компании «Активлизинг» эстонской компании, подконтрольно Бабарико за символическую сумму. Кроме того, Кобяк рассказал, что с 2009-го по 2016-й годы перечислил на счета, подконтрольные преступной группе $783 тысячи. А с 2017-го по 2020-й передал через Кузьмича еще более 900 тысяч.

Бывший зампред банка Шабан признал, что получил не менее $363 тысяч. Ему же было поручено открытие цепочки иностранных компаний для распределения взяток. Ильясюк рассказал обстоятельства, как получил не менее $185 тысяч взятками. Добролет пояснил, что его вознаграждение составило не менее $200 тысяч и €32 тысяч. Он же контролировал движения денег по счетам латвийской фирмы, которая была одним из звеньев цепи вывода откатов. По сути Бабарико «замазал» откатами всех ключевых должностных лиц банка, способных влиять на решения о кредитовании, присваивая себе значительную часть вознаграждения. Бабарико по-прежнему вину не признаёт. На предложения судьи задать вопросы сообщникам никак не реагирует.

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Не знаю, о чем можно говорить, если вся твоя команда пошла на сотрудничество со следствием, всё рассказала о преступной деятельности, заключила досудебное соглашение. Даже с точки зрения тактики это неверно».

Процесс постепенно становится рутинным. Немногочисленные сторонники перестали посещать заседания. Когда стало ясно, что дело исключительно о криминале, к происходящему утратили интерес и представители иностранных дипмиссий.

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Новые подробности крупнейшего в истории Беларуси коррупционного дела. 7 из 8 бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка» допрошены судом и полностью признали вину. А...
 
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