|
Умер российский актер Артем Тынкасов
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти российского актера Артема Тынкасова. На момент смерти ему было 50 лет, о причине гибели не сообщается. Об этом написал 3 апреля на
Актер театра и кино Артем Тынкасов родился в 1970 году. Отучившись в Нижегородском театральном училище, он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. После этого устроился в труппу театра «Содружество актеров Таганки».
Артем Тынкасов преподавал с 1994 по 1998 годы в Щепкинском училище, потом – в ГИТИС. Его знают по различным ролям в пьесах в Рижском академическом театре русской драмы, актер играл также в «Современнике» и театре имени Маяковского.
За его плечами роли, по меньшей мере, в 10 кинолентах. Он играл принца Пенапью в культовом фильме «Не покидай».
Фото: кадр из фильма «Не покидай»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о смерти российского актера Артема Тынкасова. На момент смерти ему было 50 лет, о причине гибели не сообщается. Об этом написал 3 апреля на своей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)