Умер российский актер Артем Тынкасов

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти российского актера Артема Тынкасова. На момент смерти ему было 50 лет, о причине гибели не сообщается. Об этом написал 3 апреля на своей странице в Facebook директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.



Актер театра и кино Артем Тынкасов родился в 1970 году. Отучившись в Нижегородском театральном училище, он поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. После этого устроился в труппу театра «Содружество актеров Таганки».

Артем Тынкасов преподавал с 1994 по 1998 годы в Щепкинском училище, потом – в ГИТИС. Его знают по различным ролям в пьесах в Рижском академическом театре русской драмы, актер играл также в «Современнике» и театре имени Маяковского.

За его плечами роли, по меньшей мере, в 10 кинолентах. Он играл принца Пенапью в культовом фильме «Не покидай».

Фото: кадр из фильма «Не покидай»

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