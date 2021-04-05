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Минздрав составил список спиртосодержащих лекарств, которые не будут продавать с 9 вечера до 8 утра

05.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав составил список спиртосодержащих лекарств, которые не будут продавать с 9 вечера до 8 утра

Из-за частых случаев немедицинского применения некоторых лекарств Минздрав Беларуси принял решение запретить их розничную продажу с 21.00 до 8.00. Об этом сообщает «Минздрав Официальный».

В этот перечень входят спиртосодержащие лекарственные средства и комбинированные лексредства, содержащие фенобарбитал.

Всего в списке лекарств, которые не продадут после девяти вечера, 21 наименование лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов.

В список вошли «Диаротокан», настойки женьшеня, «Диаротокан-плюс», «Трикардин», пустырника, аралии, пиона, календулы, эхинацеи пурпурной, боярышника, валерианы, экстракт «Элеутерококк», успокоительные и сердечные капли. 

Также в перечне – муравьиный спирт, «Диагиперон», «Седанол», «Рамевал», «Барбовал» и «Корвалол».

Фото: БЕЛТА (архив)

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Из-за частых случаев немедицинского применения некоторых лекарств Минздрав Беларуси принял решение запретить их розничную продажу с 21.00 до 8.00. Об этом сообщает...
 
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