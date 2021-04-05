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Минздрав составил список спиртосодержащих лекарств, которые не будут продавать с 9 вечера до 8 утра
Источник материала: ОНТ
Из-за частых случаев немедицинского применения некоторых лекарств Минздрав Беларуси принял решение запретить их розничную продажу с 21.00 до 8.00. Об этом сообщает «
В этот перечень входят спиртосодержащие лекарственные средства и комбинированные лексредства, содержащие фенобарбитал.
Всего в списке лекарств, которые не продадут после девяти вечера, 21 наименование лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов.
В список вошли «Диаротокан», настойки женьшеня, «Диаротокан-плюс», «Трикардин», пустырника, аралии, пиона, календулы, эхинацеи пурпурной, боярышника, валерианы, экстракт «Элеутерококк», успокоительные и сердечные капли.
Также в перечне – муравьиный спирт, «Диагиперон», «Седанол», «Рамевал», «Барбовал» и «Корвалол».
Фото: БЕЛТА (архив)
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Из-за частых случаев немедицинского применения некоторых лекарств Минздрав Беларуси принял решение запретить их розничную продажу с 21.00 до 8.00. Об этом сообщает...
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