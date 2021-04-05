Автоспорт: когда начинать и что нужно знать

В начале апреля в Беларуси стартует гоночный сезон. Причем на старт готовятся выйти не только взрослые: такую возможность получили даже дошколята — те, кого родители записали на занятия в секции по автоспорту. Если вы тоже хотите увидеть, как ваш сын выписывает виражи по трассе, мы расскажем, как это осуществить. В этом нам поможет Александр Теленченко — известный белорусский гонщик и отец сразу двоих подрастающих картингистов, которые уже успели добиться своих первых успехов.

Первые навыки управления транспортным средством и законы гоночной трассы дети могут начинать осваивать уже в 5-6 лет. Из всех доступных вариантов (автокросс, трековые гонки, авторалли, картинг) для малышей лучше всего подходит именно последний как самый простой и безопасный. Маленькие гоночные машинки с бензиновым или электрическим двигателем — карты — ездят по асфальтированной трассе, развивая скорость около 40 км/ч. Этого вполне достаточно, чтобы ощутить все эмоции настоящего гонщика, не подвергая себя настоящему риску.

Когда отдавать ребенка в автоспорт? Здесь важнее не столько возраст, сколько готовность слушаться тренера, запоминать и выполнять его указания и соблюдать дисциплину на трассе и вне ее. Нужен и определенный склад характера, «бойцовские» качества. Оценить моральную и физическую готовность ребенка — работа тренера. Но даже если малыша не ждут подиумы и чемпионские титулы, картинг принесет ему пользу в любом случае: он научится уверенно чувствовать себя за рулем пусть маленького, но автомобиля намного раньше, чем многие его сверстники читать и считать.

Александр Теленченко:

— В нашем случае можно сказать, что мальчишки переключились на машинки сразу после погремушек. Поскольку я и сам имею отношение к автоспорту, они в каком-то смысле выросли на треке, а с пяти лет приступили к самостоятельным тренировкам на картодроме.

Как скоро ребенок сможет попробовать себя в соревнованиях? Сначала практику управления картом осваивают на закрытой площадке, и только после этого выезжают на настоящую гоночную трассу. А еще нужно освоить правила, теорию совершения различных маневров и другие секреты будущих побед. Тем не менее, в соревнованиях можно принимать участие уже с самого раннего возраста. Чем ребенок старше, тем в более высоком гоночном классе он может принимать участие (чем старше класс, тем больше размер рамы карта и мощность двигателя). А в 15-16 лет уже можно пробовать себя во «взрослых» дисциплинах.

Александр Теленченко:

— Максим и Миша начали заниматься с осени 2018 года, а уже в мае 2019 года впервые начали соревноваться на республиканском уровне — в классе «Малыш». А первый по-настоящему успешный сезон мы провели в 2020 году: Миша регулярно финишировал в лидерах, а Максим показал себя мастером обгонов и убедил всех, что он настоящий боец. В этом году мы надеемся закрепить достигнутый успех — при том, что в наших планах по ходу сезона «пересесть» в следующий класс (мальчикам исполнится восемь — так что уже можно).

Первую попытку предпримем уже 1-2 апреля — на первом этапе Республиканской спартакиады учащихся, которую в прошлом году мальчишки выиграли, заняв 1 и 2 места в командном и личном зачетах. Планируем освоить новые виды соревнований: картинг-слалом и кольцевые гонки.

Занятия автоспортом всерьез — это дорого? По словам Александра, если бы можно было побеждать на одном азарте, его мальчишки уже давно были бы чемпионами. Если речь идет об обычных занятиях на уровне хобби, расходы относительно невелики. Однако для того, чтобы показывать результаты в спортивных соревнованиях, без собственной материально-технической базы уже не обойтись. Гонщикам нужна экипировка, сами карты необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать, менять запчасти, да и до места проведения соревнований они не добираются самостоятельно — их должна перевозить техническая машина. Собственными силами эти задачи решить сложно, поэтому выход один: привлекать поддержку со стороны спонсоров.

Александр Теленченко:

— С самых первых стартов нашей команде помогают партнеры в лице сети Бош Авто Сервис. Это позволяет чувствовать себя уверенно в техническом отношении и быть готовыми к непредвиденным ситуациям, которых в ходе гонок возникает достаточно. Без помощи Бош Авто Сервис реализовать многие наши планы на предстоящий сезон было бы просто невозможно, поэтому мы очень благодарны за поддержку и надеемся оправдать доверие. Тем более, что этот сезон будет особенным не только для нас: в 2021 году сети Бош Авто Сервис исполняется 100 лет, так что хотелось бы порадовать наших партнеров удачными стартами и высокими местами в итоговых протоколах.

Итак, если ваш ребенок проявляет явный интерес ко всему, что связано с машинами, а вы хотите развить в нем умение концентрироваться и быстро принимать решения, настраиваться на победу и преодолевать препятствия на пути к цели, автоспорт — именно то, что нужно.