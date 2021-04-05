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«Белнефтехим» снова повышает цены на топливо
Источник материала: БДГ
С завтрашнего дня в Беларуси снова повышаются цены на все виды топлива. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим».
С 6 апреля 2021 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,79 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,89 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,11 руб., ДТ – 1,89 руб.
В концерне объяснили изменение цен на топливо ростом стоимости нефти.
«Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3 процента», — отметили в концерне.
Напомним, что в 2020 году цена на топливо росла в Беларуси 16 раз, каждый раз -- плюс одну копейку к стоимости. В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков
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С завтрашнего дня в Беларуси снова повышаются цены на все виды топлива. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим».
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