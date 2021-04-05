«Белнефтехим» снова повышает цены на топливо

С завтрашнего дня в Беларуси снова повышаются цены на все виды топлива. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим».

С 6 апреля 2021 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,79 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,89 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,11 руб., ДТ – 1,89 руб.

В концерне объяснили изменение цен на топливо ростом стоимости нефти.

«Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3 процента», — отметили в концерне.