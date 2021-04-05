ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белнефтехим» снова повышает цены на топливо

06.04.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С завтрашнего дня в Беларуси снова повышаются цены на все виды топлива. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим».

С 6 апреля 2021 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,79 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,89 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,11 руб., ДТ – 1,89 руб.

В концерне объяснили изменение цен на топливо ростом стоимости нефти.

«Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7 процента. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3 процента», — отметили в концерне.

Напомним, что в 2020 году цена на топливо росла в Беларуси 16 раз, каждый раз -- плюс одну копейку к стоимости. В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С завтрашнего дня в Беларуси снова повышаются цены на все виды топлива. Об этом сообщил концерн «Белнефтехим».
 
Новости дня
Новости разные
 
На границе с Беларусью застрелился украинский солдат-срочник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by