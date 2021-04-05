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Минобразования Беларуси опровергает новость о возможном закрытии лицеев
Источник материала: Партизан
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко опроверг сообщения в социальных сетях и телеграм-каналах о том, что в стране, возможно, закроют лицеи.
Сообщения,
Карпенко пояснил, что сейчас «проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования». Это нужно для «выстраивания общей системы их функционирования». Также министр намекнул на изменения во вступительных кампаниях в лицеи. Но он однозначно заявил, что планов реорганизации общеобразовательных лицеев нет.
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко опроверг сообщения в социальных сетях и телеграм-каналах о том, что в стране, возможно, закроют лицеи.
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