ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовая драка подростков произошла в Пинске

06.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Подрались школьники и учащиеся колледжа, в итоге все обернулось уголовным делом за злостное хулиганство. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.


Случай произошел 27 марта возле университетского спорткомплекса – две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке, пишет sputnik.by. Видео сняла знакомая участников инцидента.

Правоохранители установили личности всех участников драки – пяти школьников и одного учащегося колледжа (от 14 до 17 лет). Правда, причину драки задержанные так и не смогли пояснить. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

 





 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подрались школьники и учащиеся колледжа, в итоге все обернулось уголовным делом за злостное хулиганство. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. В Витебске Западная Двина затопила набережную
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by