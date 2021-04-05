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Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой – видео
06.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поставлен мировой рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой. Автор достижения — хорватский дайвер Будимир Буда Собат. Без кислорода спортсмен провел 24 минуты 33 секунды. Собат превзошел собственный прошлогодний результат. Предыдущий рекорд составлял 24 минуты 11 секунд.
Оставаться под водой в течении длительного времени мужчина смог благодаря строгим тренировкам. Собат научился медленно перекачивать насыщенную кислородом кровь по своему телу.
Ранее москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд,
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Будимир Буда Собат из Хорватии побил свой собственный мировой рекорд Гиннесса по задержке дыхания. Он находился под водой 24 минуты и 33 секунды. Смотрите на видео,...
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