Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поставлен мировой рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой. Автор достижения — хорватский дайвер Будимир Буда Собат. Без кислорода спортсмен провел 24 минуты 33 секунды. Собат превзошел собственный прошлогодний результат. Предыдущий рекорд составлял 24 минуты 11 секунд.

Оставаться под водой в течении длительного времени мужчина смог благодаря строгим тренировкам. Собат научился медленно перекачивать насыщенную кислородом кровь по своему телу.

Ранее москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом Байкала . Женщина преодолела 85 метров с задержкой дыхания за полторы минуты, температура воды, кстати, была +0.02 °C.