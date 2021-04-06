Источник материала: UDF



Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мясников назвал ошибкой отказ от картофельной шелухи Множество полезных веществ.

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал главной ошибкой в процессе приготовления картофеля отказ от шелухи, передает РИА Новости.По его словам, россияне, очищающие картофель перед варкой или жаркой, лишают себя множества полезных веществ, которые содержатся в кожуре. Идеальным способом приготовить продукт телеведущий считает запекание клубней, потому что оно не требует добавления масла и сохраняет полезные элементы.До этого Мясников предупреждал об опасности употребления в пищу белых продуктов, например, макарон, белого хлеба, белого риса, выпечки и сладкого. Он рассказал, что такая диета в Индии приводит к большому количеству полных людей.Также врач призвал россиян обратить внимание на украинскую кухню, где в рацион включено большое количество растительной пищи, то есть овощей и фруктов. Хотя полностью переходить на нее Мясников не советует, так как в ней слишком много мяса и калорийных продуктов.