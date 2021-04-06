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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доктор Мясников назвал достоинства блюд из СССР Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам о достоинствах блюд, которые часто встречались в советские годы.

Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 4 апреля.«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. У нас не было толстых», — заявил он. Мясников добавил, что все производилось в соответствии с критериями ГОСТ, а также режим питания был «образцово здоровым».Доктор отметил, что в настоящее время людей, страдающих лишним весом, становится больше. Причина таких изменений заключается, по его мнению, именно в специфике пищевой промышленности. Мясников сказал, что современная еда часто имеет в составе вкусовые заменители и модифицированную сою. В нее также добавляют много сахара и пальмового масла, что вредно для организма в больших количествах.Ранее доктор Мясников раскрыл главное преимущество украинской кухни. По его словам, рацион жителей Украины включает в себя очень много овощей. При этом врач отметил, что в нем есть и «не очень полезные вещи».