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Александр Кряжев / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаружены неожиданные последствия употребления сладких напитков Ухудшают память и способность к обучению у детей.

Американские ученые из Университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов и обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков. Согласно результатам научной работы, опубликованным на сайте ScienceDaily, напитки с сахаром ухудшают память и способность к обучению у детей.В ходе исследования специалисты заметили, что крысы, которых в молодом возрасте поили подслащенной водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных грызунов менялся состав кишечных бактерий, что пагубно влияло на работу мозга.Ученые планируют провести еще ряд экспериментов и установить, возможно ли с помощью здорового образа жизни избавиться от негативных последствий употребления сахаросодержащих напитков в начале жизни.Ранее в журнале американского колледжа кардиологов опубликовали результаты научной работы, согласно которым напитки с популярными искусственными подсластителями оказались потенциально опасными и способными повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. В обсервационном исследовании приняли участие 104 760 добровольцев.