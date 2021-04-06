Источник материала: UDF



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын российского миллиардера врезался на внедорожнике в машину федерального судьи Пострадала 71-летняя родственница федерального судьи.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе бизнесмена Александра Малашкина Денис на своем внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. В ДТП пострадала 71-летняя родственница федерального судьи, сообщает портал V1.ru.28-летний Денис Малашкин ехал с турбазы «Дубровский», которая принадлежит его отцу. Когда молодой человек выезжал со второстепенной на главную дорогу, он не предоставил преимущество и врезался в легковушку Skoda Octavia, за рулем которой находился 63-летний федеральный судья. Пожилую женщину, которая была в его машине, госпитализировали с различными травмами.«Да, виноват я, — сказал журналистам Малашкин. — Простое ДТП. Все, конечно, приукрашивают немного. Но мне без разницы. Говорят, что я мажор и все такое. Ну, дали мне в трубочку подуть — ну все же эту процедуру при ДТП проходят».Он утверждает, что тест на алкоголь показал отрицательный результат. Кроме того, Малашкин рассказал, что никто из его пассажиров не пострадал, судья также не получил травм.По данным портала, Малашкин-старший — миллиардер, владелец концерна по производству изделий из гипса «Волма», ресторана «Река», кафе «Бамберг», «Вилла Капри», «Гретель», «Органза» и другого бизнеса.1 апреля в Москве произошла крупная авария с участием машины блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) и еще четырех автомобилей. Пострадавшая в ДТП россиянка находится в коме, блогеру запретили покидать место жительства.