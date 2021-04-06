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Глава ДНР предсказал полномасштабное наступление Украины на Донбасс

06.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава ДНР предсказал полномасштабное наступление Украины на Донбасс
Денис Пушилин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время. Трансляция эфира доступна в YouTube.

По его словам, в настоящее время Киев располагает всеми возможностями для начала атаки, в том числе материальными и техническими. «У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал Пушилин. Он подчеркнул, что только по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на железнодорожных узлах в районе линии разграничения в Донбассе были замечены более 600 единиц бронетехники и большие скопления личного состава ВСУ.

Пушилин добавил, что Киев до сих пор отказывается признавать свое намерение разрешить ситуацию силовым путем и вместо этого продолжает саботировать переговорный процесс. «Им нечего сказать, их аргументы исчерпаны. Нужно переходить к выполнению договоренностей, которые есть, и подтверждать дорожную карту, но они этого сделать не могут», — отметил глава республики.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрела украинским беспилотным летательным аппаратом окраин Донецка погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения местная жительница. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.
 
 
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Шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось, считает он.
 
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