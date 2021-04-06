ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила грудью на камеру

06.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила грудью на камеру
Фото: @emrata
Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На фото 29-летняя манекенщица держит на руках сына Сильвестра-Аполло и кормит его грудью, сидя на стуле. Знаменитость одета в красный костюм в клетку, состоящий из юбки и жилета, который она спустила, чтобы покормить ребенка. Ее образ дополнили золотые часы, несколько браслетов и кольцо с бриллиантами.

Мальчик, в свою очередь, запечатлен в боди модного дома Versace с принтом в виде орнамента желтого цвета. Стоимость вещи на сайте марки составляет 16,5 тысячи рублей. На ребенке также — белые носки в полоску и вязаные ботинки.

«Мой кролик», — подписала Ратаковски пост, который набрал 658 тысяч лайков. Подписчиков модели порадовала ее публикация. «Как мило», «Самая красивая мама», «Твоему ребенку повезло», «Какая же ты красивая», «Я тебя обожаю», «Какие милые», — комментировали они.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), родился 8 марта.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская супермодель Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила его грудью на камеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Одной из задержанных за голое фото в Дубае оказалась дочь российского миллионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by