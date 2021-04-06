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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кремль прокомментировал «блуждание» российских войск с заклеенными номерами «Никто не блуждал и не блуждает»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 апреля.«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности», — сказал он.Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к собственной безопасности».Ранее пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и предупредил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций.Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских воинских частей в Ростовскую область. По ее информации, некоторые военные машины едут с закрашенными номерами.2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече.