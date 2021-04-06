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Охлобыстин призвал закрыть Первый канал

06.04.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Охлобыстин призвал закрыть Первый канал
Свою позицию он объяснил в интервью для StarHit.

Артист заявил, что предпочитает не смотреть, как и этот телеканал, так и «Россию-1». Охлобыстин подчеркнул, что данные каналы не приносят пользы обществу, а Первый канал он обвинил в демонстрации эфиров о «людоедах и извращенцах».

«Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении», — сказал Охлобыстин. Артист признался, что не смотрит телевидение. В качестве исключений он отметил сериалы или передачи, в которых снимался сам.

Ранее актер Иван Охлобыстин предлагал вернуть в России смертную казнь. По его словам, это помогло бы сохранить средства, уходящие на содержание заключенных.
 
 
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Российский актер Иван Охлобыстин призвал закрыть Первый канал.
 
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