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Нетрезвый водитель повредил чужое авто, вызвал ГАИ и попытался сокрыть факт своего участия в ДТП

06.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нетрезвый водитель повредил чужое авто, вызвал ГАИ и попытался сокрыть факт своего участия в ДТП

Нетрезвый водитель протаранил чужой автомобиль в Минске. Пытаясь оправдать себя, он вызвал сотрудников ГАИ, но во время разъяснений путался в показаниях. Об этом рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 апреля. На линию 102 позвонил житель столицы и сообщил, что кто-то повредил его «Ауди». Работники ГАИ приехали на место.

Во время беседы заявитель путался в показаниях, что вызвало у работников ГАИ подозрения. Также они отметили, что мужчина явно был пьян.

Согласно медосвидетельствованию, у мужчины было выявлено 1,8 промилле алкоголя.

В отношении правонарушителя было составлено три административных протокола по статьям КоАП.

Фото: БЕЛТА, архив

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Теги: Минск
 
 
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Нетрезвый водитель протаранил чужой автомобиль в Минске. Пытаясь оправдать себя, он вызвал сотрудников ГАИ, но во время разъяснений путался в показаниях. Об этом...
 
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