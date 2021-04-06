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Нетрезвый водитель повредил чужое авто, вызвал ГАИ и попытался сокрыть факт своего участия в ДТП
Источник материала: ОНТ
Нетрезвый водитель протаранил чужой автомобиль в Минске. Пытаясь оправдать себя, он вызвал сотрудников ГАИ, но во время разъяснений путался в показаниях. Об этом
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 апреля. На линию 102 позвонил житель столицы и сообщил, что кто-то повредил его «Ауди». Работники ГАИ приехали на место.
Во время беседы заявитель путался в показаниях, что вызвало у работников ГАИ подозрения. Также они отметили, что мужчина явно был пьян.
Согласно медосвидетельствованию, у мужчины было выявлено 1,8 промилле алкоголя.
В отношении правонарушителя было составлено три административных протокола по статьям КоАП.
Фото: БЕЛТА, архив
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Нетрезвый водитель протаранил чужой автомобиль в Минске. Пытаясь оправдать себя, он вызвал сотрудников ГАИ, но во время разъяснений путался в показаниях. Об этом...
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