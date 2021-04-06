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Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 6 апреля
Источник материала: ОНТ
Стоимость автомобильного топлива с 6 апреля повысится в Беларуси – на копейку. Об этом
Там отметили, что средние котировки нефти в марте этого года выросли по сравнению с январем на 19,7%. Стоимость моторного топлива с начала года увеличилась на 4,3%.
Таким образом, концерн принял решение поднять цены на бензин. С 6 апреля стоимость АИ-92-К5-Евро составит 1,79 белорусского рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,89 белорусского рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,11 белорусского рубля, ДТ – 1,89 белорусского рубля.
Фото: БЕЛТА (архив)
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Стоимость автомобильного топлива с 6 апреля повысится в Беларуси – на копейку. Об этом сообщили в «Белнефтехиме». Там отметили, что средние котировки нефти в...
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