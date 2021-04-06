ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 6 апреля

06.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 6 апреля

Стоимость автомобильного топлива с 6 апреля повысится в Беларуси – на копейку. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

Там отметили, что средние котировки нефти в марте этого года выросли по сравнению с январем на 19,7%. Стоимость моторного топлива с начала года увеличилась на 4,3%.

Таким образом, концерн принял решение поднять цены на бензин. С 6 апреля стоимость АИ-92-К5-Евро составит 1,79 белорусского рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,89 белорусского рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,11 белорусского рубля, ДТ – 1,89 белорусского рубля.

Фото: БЕЛТА (архив)

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость автомобильного топлива с 6 апреля повысится в Беларуси – на копейку. Об этом сообщили в «Белнефтехиме». Там отметили, что средние котировки нефти в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Генадзя Карпенкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by