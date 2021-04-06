Источник материала: Onliner Три года назад в Минске начал развиваться сектор краткосрочной аренды авто. По-простому — каршеринг. Одной из первых компаний, предложивших белорусам такую услугу, стала «Везуха». За прошедшие годы организация увеличила свой автопарк вдвое и опытным путем пришла к выводу, что выгоднее всего содержать в каршеринге только одну модель. Выбор пал на Rio X-Line. Сегодня мы вместе с официальным дистрибьютором KIA в Беларуси запускаем проект «Автомобиль в деле», в рамках которого расскажем об особенностях эксплуатации корпоративных автопарков в различных бизнес-сферах. В этой статье заглянем за кулисы одной из самых опытных каршеринговых компаний в стране и выясним, как не попасть на большой штраф в случае ДТП.

На линии всегда 95—100 машин

«Везуха» провела торжественный запуск своего приложения 19 июля 2018 года. Тогда в парке компании было только 40 автомобилей. Сейчас, с учетом ремонта и обслуживания транспорта, в работе на линии в среднем 95—100 машин. Организация полностью переключила свой автопарк на Rio X-Line — от остальных моделей избавились вовсе. Кросс-хетчбэки были куплены двумя партиями по полсотни машин. Все они оснащены 6-ступенчатым «автоматом», но имеют разные моторы — есть как 1,4-, так и 1,6-литровые.

— Когда в автопарке все модели одинаковые, это сильно упрощает жизнь, — считают в фирме.

В Минске оставлять каршеринговые автомобили можно в том числе на платных парковках (если они не закрыты шлагбаумом). Такая же практика применяется, например, в Москве. Россияне сейчас продвигают идею, чтобы не давать «парковочные льготы» для арендных машин в возрасте старше трех лет. В Беларуси подобные ограничения не рассматриваются, поэтому теоретически в каршеринговых парках могут быть модели любого возраста — правила для всех одни. При этом в «Везухе» все автомобили конца 2018 — начала 2019 года выпуска, и когда машинам исполнится три года, их собираются либо продать, либо сдать дилеру в зачет новых.





Почему именно Rio X-Line?

Этот кросс-хетчбэк оказался оптимальным, по мнению экспертов компании. Он компактный, но в то же время вместительный и с практичным кузовом. Кроме того, машина имеет неплохие ездовые характеристики, легко ремонтируется и обладает внушительным набором опций для малого класса. Есть даже обогрев руля.





Максимальный пробег — 72 тыс. км

— У нас нет каких-то невероятных пробегов, как, например, у такси, на которых работают в три смены. Каршеринговый автомобиль проезжает примерно столько же, сколько бы он проезжал у обычного физического лица, работа которого подразумевает много перемещений по городу. Ни одна из наших машин еще не добралась до отметки в 75 тыс. км. Самый большой показатель на одометре в нашем парке — 72 тыс. км, — пояснили нам в компании.





Почему в белорусском каршеринге автомобили только с АКП?

Если вы пользовались краткосрочной арендой, например, в Польше или Украине, то наверняка видели, что там встречаются в том числе машины с МКП. А вот в Беларуси такая практика не прижилась, равно как и в России. Все без исключения арендные модели оснащены «автоматом». Это связано в том числе с тем, что на рынке хватает недорогих автомобилей с хорошими современными АКП. У Rio, например, всегда 6 ступеней. Кроме того, автоматическую коробку при прочих равных сложнее вывести из строя, чем «механику». Неопытный водитель не сможет воткнуть не ту передачу, сжечь сцепление или случайно стартануть после того, как заведет машину, стоящую на передаче.





Если не брать в расчет профессиональные гонки, то у механических коробок передач очень узкий круг любителей в современном мире. И у этих людей, как правило, уже есть своя машина с тремя педалями. Хотя изначально, когда сервис только начинал свой бизнес в Беларуси, в поддержку приходили письма с вопросом, почему в парке только автомобили с АКП? Были даже случаи, когда в чатах любителей каршеринга люди спрашивали у других пользователей, как ездить на машинах с «автоматом»? Но все это скорее исключения, и компания не намерена в будущем закупать модели с механической трансмиссией.





Рынок каршеринга в Беларуси можно назвать среднеценовым. В Киеве, например, есть ультрабюджетная краткосрочная аренда автомобилей, где используются в том числе модели с пробегом и «механикой». Основатели белорусских компаний в данном секторе решили не понижать планку и ставить в свой автопарк исключительно новые машины. Обслуживают их на дилерских станциях по тем же регламентам, что и в случае с физлицами.





Что будет, если у клиента на ходу сломалась машина?

— В 95% случаев поломка машины на ходу — это ложная тревога. Как-то нам позвонил клиент и сказал, что выскочила ошибка на приборной панели. Наша поддержка вывела автомобиль из аренды и отправила к нему специалистов по ремонту. Оказалось, на панели загорелся датчик спущенного колеса. Достаточно было «перезагрузить» машину, чтобы ошибка пропала. Почти все случаи с неисправностями связаны вот с такими мелочами. Не припоминаем, чтобы с автомобилями из нашего парка случались серьезные поломки. Машины, считай, новые — там нечему ломаться, — рассказали нам в компании.





Если теоретически автомобиль у клиента выйдет из строя во время езды и поломка окажется серьезной, то ремонт на себя возьмет фирма. Более того, клиенту добавят на счет баллов, чтобы скрасить негативный опыт пользования каршерингом. Да и трудно представить, чтобы кто-то нарочно «убивал» машину, добиваясь поломки двигателя или коробки передач.





Закулисье каршеринга

У каршеринговой компании есть возможность отслеживать практически все параметры автомобиля во время езды. Так, в логи записываются обороты двигателя, скорость, расход топлива, остаток бензина в баке и даже перегрузки, демонстрирующие интенсивность разгона или торможения. Разве что остаток омывайки не фиксируется — ее доливают либо во время мойки, либо после сообщения клиента. Перегоревшие лампочки наружной светотехники тоже проверяют на мойках. Компания моет свои машины раз в три дня.









Есть ли разница в расходе моторов 1,4 и 1,6 литра?

— У нас в парке есть Rio с моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Мы брали 1,4-литровые в надежде, что будет ниже расход, но не можем сказать, что наши надежды оправдались. Разница в потреблении топлива у этих двигателей небольшая. По крайней мере, в городских режимах. Например, возьмем выборку за два случайных месяца в 2020 году. У одной нашей Kia с 1,6-литровым мотором был расход 8,7 литра на 100 км в одном месяце и 9 литров — в другом. В эти же месяцы у машины с 1,4-литровым агрегатом были показатели 8,9 и 8,7 литра на сотню соответственно. Все, безусловно, зависит от условий эксплуатации конкретного авто. В целом независимо от мотора расход топлива у машин в нашем парке варьируется от 8,6 до 9 литров на сотню, — рассказали нам специалисты.

На расход в первую очередь влияет структура пробега. Есть клиенты, которые берут каршеринговый автомобиль и на неделю едут по Беларуси. А некоторым машинам из парка везет меньше, и они ездят только на короткие расстояния по Минску, меняя по 15 клиентов в сутки и не успевая прогреваться. За три года работы средняя поездка автомобиля в парке «Везухи» — 11,33 км.

Ниже представлен скриншот с маршрутом случайно выбранной каршеринговой машины за один месяц:





Когда самая большая загруженность?

Самая большая загрузка у краткосрочной аренды авто — в субботу днем. Люди берут каршеринговые машины, чтобы съездить по своим делам, выехать за город и т. д. По субботам клиенты чаще, чем в другие дни, берут длительные абонементы. По будним дням наиболее активно арендуют автомобили утром в районе десяти часов и вечером с пяти до семи. Ожидаемо активность клиентов есть и в районе обеда.





У белорусской компании нет практики, когда поздно вечером кто-то из сотрудников развозит машины по спальным районам. Это слишком накладно и не соответствует бизнес-модели низкорентабельной аренды авто. Но иногда водители фирмы вывозят «заблудшую» машину, которая попала в невостребованный район и стоит там уже очень давно. При этом «Везуха» не спешит расширять карту «рабочих зон» и продолжает концентрироваться на Минске. Например, у компании до сих пор «закрыты» Боровляны и аэропорт.





— На какое-то время мы открывали зону в ЖК «Пирс». У нас был совместный проект с А-100 — жильцам этого комплекса раздавали промокоды. Но проект не сработал. Были случаи, когда каршеринговый автомобиль стоял на парковке «Пирса» несколько дней и никто его не арендовал. А ведь там рядом еще развлекательный комплекс Robinson и Минское море. В общем, мы пока предпочитаем использовать свой парк более эффективно. Пусть лучше машина сделает три маленькие поездки, чем стоит далеко от города в ожидании своего клиента. Мы понимаем, что кто-то останется недовольным из-за того, что не может завершить аренду за городом в тех же Боровлянах. Но пока у нас основная жалоба от клиентов — это малое количество автомобилей. Мы просто расставляем приоритеты, — говорят в «Везухе».





Борьба за безопасность

Ядро пользователей каршеринга — это парни в возрасте 22—34 лет. Но есть и клиенты 60+. Они чаще других звонят в поддержку и просят объяснить, как все работает в приложении. Несколько лет назад в Минске был настоящий бум ДТП с участием каршеринговых авто. Руководство фирмы предпринимает определенные меры, чтобы снизить количество аварий с участием своих клиентов.





В первую очередь это гибкое ценообразование, когда человек платит не за минуты, а за километры. Кроме того, компания периодически отключает от сервиса пользователей, постоянно нарушающих скоростной режим или часто попадающих на камеры скорости. Влияют на рейтинг клиентов и внутренние закрытые отчеты о стиле езды. Если 20-летний парень всю свою первую поездку на каршеринге держит стрелку тахометра в красной зоне и мчит по городу 100 км/ч, то, вероятно, это будет его последняя поездка в рамках сервиса. Ниже — статистика по авариям.

При ДТП с участием машины «Везухи»:

в более чем 80% случаев виноват водитель каршеринговой машины;

в 19,2% случаев водитель каршеринговой машины пытался скрыться с места ДТП (безуспешно);

в 4,1% случаев водитель был в состоянии алкогольного опьянения;

в 1,7% случаев клиент передал управление другому человеку;

в 0,6% случаев за рулем был человек, лишенный прав;

в 13,4% случаев клиент каршеринга не являлся виновником ДТП.

Какой штраф может дать компания за вину в ДТП?

Максимальный штраф, который могут получить пользователи в случае ДТП, — 30 базовых величин (это помимо ответственности за само ДТП). Но это при условии, что водитель был трезвым, не пытался хитрить или скрыться с места аварии. Если же клиент, виновный в происшествии, пытается что-то предпринять, чтобы минимизировать последствия, в итоге могут возникнуть вопросы от страховой компании. Тогда можно «попасть» на неприятные суммы вплоть до оплаты полного восстановления всех поврежденных машин. Серьезные санкции ждут и пьяных водителей, а также тех, кто передает управление автомобилем третьим лицам. Об этом есть отдельный пункт в договоре.

Иными словами, если человек попадает в ДТП на каршеринговой машине и является виновником, выгоднее всего сделать все «по правилам». То есть сообщить в поддержку о происшествии, вызвать ГАИ, не пытаться что-то скрыть. Тогда штрафные санкции не разорят.





Любопытно, что в ДТП с участием машин данного сервиса только в 18,6% случаев попадали женщины. Это меньше, чем общая доля водителей женского пола за рулем каршеринга. Связано это с тем, что женщины водят более аккуратно. Еще один интересный факт — более 60% ДТП случается с водителями, которые совершили до 9 поездок в каршеринге. Чаще всего у таких людей практически отсутствует опыт езды на арендных машинах.

В декабре 2020 года X-Line получил обновление и теперь носит гордое название KIA Rio X!

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минимальное время простоя благодаря своей ресурсности;

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