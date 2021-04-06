«Он говорил, что я ангел». Ради парня девушка набрала в долг $10 тысяч, а он ничего не вернул и исчез

Источник материала: Onliner В свои 25 лет Анастасия имеет кредитную историю, которой нет у многих 50-летних. Девушка живет в Жодино с родителями, работает менеджером и бо́льшую часть своей зарплаты отдает на выплату долгов — потому что когда-то захотела выручить своего парня. Два года назад возлюбленный впервые попросил у Анастасии $300, которые обещал вернуть через пару недель. С этого все и началось.

— В 2019 году в компании друзей я познакомилась с Димой. Он сразу мне понравился, потому что был веселым, счастливым, с прекрасным чувством юмора. Позже все вместе мы отправились на отдых к озеру с палатками, там мы с ним познакомились поближе. Была классная атмосфера, все начиналось хорошо. Я влюбилась. Мы стали проводить много времени вместе, гуляли ночи напролет, много разговаривали, — начинает рассказ девушка.

«Когда я потребовала объяснений, Дима сказал, что он планирует повеситься»

Через два месяца после начала отношений молодой человек впервые попросил в долг — $300. Анастасия не отказала.

— Мне казалось, раз мои друзья его хорошо знают, значит, человек хороший. Красиво живет, одевается в Европе, ездит из Жодино в Минск на такси. Не было никаких предположений, что с ним что-то не так. Нам всем казалось, что он живет на широкую ногу, — объясняет она.





Внезапно у парня Анастасии начались проблемы в бизнесе. Он говорил, что его кто-то кинул и ему срочно нужно $3 тыс., чтобы перекрыть долги. Обещал вернуть быстро, еще и с процентами.

— Я подумала: ну раз с процентами, то это может быть кому-то интересно. Нужную сумму мне дала коллега, которую я передала Диме. Без расписок, все на честном слове, — рассказывает девушка.

Не успев вернуть эти деньги, парень попросил еще. Сказал, что его кинул какой-то спонсор. А раз наличных у Анастасии больше не было, он попросил оформить на нее телефоны в рассрочку.





— Взяли два телефона: один в МТС за $1200 в эквиваленте, второй в velcom (теперь A1. — Прим. Onliner) за $1700 в эквиваленте, — говорит она. — Мы их сразу же продали, денежка пошла ему. Я спросила: а почему телефоны оформили на меня, а не на него? Он ответил, что на нем уже есть рассрочка и что больше не дадут. Заверил, что дела у него супер, еще пару недель — и вернем деньги моей коллеге, закроем рассрочки.

На тот момент я уже знала, что он зарабатывал на киберспорте, и я видела: вот он вложил $2 тыс. — выиграл $4 тыс. Я видела его успехи, его счета.

Успехи есть, а денег нет — и снова классическая фраза о том, что надо еще.

— Когда я потребовала объяснений, Дима сказал, что у него проблемы, что он планирует повеситься. Писал прощальные письма мне, родителям. Я стала его успокаивать, говорила, что мы подождем, что раз он вложил деньги в бизнес, то выхлоп будет — если не сейчас, то попозже. Мы ведь любим друг друга — значит, справимся. Он говорил, что я ангел, который спустился к нему с небес.





«С января этого года он перестал выходить на связь»

Казалось бы, уже здесь история с бесконечным заниманием денег должна была закончиться. Но нет, впереди Анастасию ждал кредит, а также открытие карты рассрочки от «Белгазпромбанка».

— Случайно я узнала, что за моей спиной Дима снова взял в долг — на этот раз $1,5 тыс. у моих друзей. Было понятно, что ничего он им не вернет, а я в ответе перед людьми, ведь ему дала взаймы моя беременная подруга. В итоге я пошла в банк и оформила карту рассрочки, — объясняет девушка. — Поскольку снять с нее деньги нельзя, купила ноутбук в магазине, продала его и вернула людям. Это была последняя капля, и мы расстались. Я рассчитала, сколько денег он должен возвращать мне каждый месяц. Вроде как он согласился. А потом решил уехать в Москву и начал делать вид, что история про долги выдуманная, а он ничего не брал. С января этого года он перестал выходить на связь.





Всего за два года Анастасия успела взять в долг около $10 тыс., а общая сумма, которую ей должен Дима, и вовсе близка к $16 тыс.

Анастасия не представляет, как скоро сможет все отдать. В этом марте она вернула приятелю $500, закрыв тем самым все мелкие займы перед друзьями. В ближайших планах — погасить рассрочку перед МТС (осталось 600 рублей). Около 470 рублей нужно каждый месяц класть на кредитку. И еще $2 тыс. необходимо вернуть коллеге, которая вошла в положение и согласилась подождать. Карту рассрочки уже удалось полностью погасить. Но есть же и другие долги…









— Я осталась у разбитого корыта и сама с этим разбираюсь. Пыталась поговорить с родителями Димы, но я не единственная, кому их сын должен, поэтому разговора не вышло, — рассказывает девушка и добавляет, что ее бывший брал взаймы не только у своих родителей (они оформили на себя несколько кредитов для сына), а еще и должен чуть ли не всем друзьям и даже знакомым его матери и отца.

— Одним он говорил, что надо на операцию брату, другим — что на лечение сестры. Когда брал деньги, то просил никому об этом не говорить, так как тема деликатная, — объясняет Анастасия. — Юрист порекомендовал идти в милицию группой — в ближайшее время с четырьмя морально готовыми людьми мы напишем заявление. Это единственный вариант, который мы придумали. Надеюсь, моя история поможет кому-то не совершить такие же ошибки.





Почему мы даем в долг, понимая, что человек не вернет?

Психолог Павел Зыгмантович, автор телеграм-канала «Доказательная психология» , видит в этой истории классическую схему мошенничества.

— Обычно в первый раз просят мелкую сумму и обязательно возвращают, чтобы показать: я надежный. Вероятно, этот парень, уехав в Россию, точно так же действует сейчас там — набирает долги.

— Почему получается так, что мы даем деньги людям, понимая, что они, скорее всего, не вернут?

— Первая причина — потому что человек нравится, он привлекательный. Дать в долг в этой ситуации — значит сделать инвестицию в совместное будущее. В моем детстве мальчики носили портфели девочкам. Почему? Потому что это способ расположить к себе. Так и здесь: девушка вкладывалась в их совместное будущее, не предполагая, что его не будет.





Вторая причина — так называемая «нога в двери». Это психологический прием, который провоцирует людей идти на уступки. Его часто используют продавцы: вначале предлагают купить что-то мелкое — тогда покупателя легче склонить к крупной покупке. Дав в долг первый раз, девушка охотнее стала одалживать после этого.

Третья причина заключается в том, что мы убеждаем сами себя, какой перед нами человек. Вот здесь же парень со всех сторон надежный, он вернет, ведь у него бизнес, он живет на широкую ногу и деньги точно вернет. Подчеркну: я не говорю, что виновата девушка (виновата не она, а мошенник, ведь это он взял у нее деньги и исчез), а объясняю, какой механизм тут сработал.





Со стороны кажется, что в этой истории все было очевидно с самого начала, но это не так. Закончить отношения, перестать бесконечно давать в долг не так просто. И реакцию девушки на угрозу парня самоубийством понять можно: а вдруг он не шутит? Кто хочет нести ответственность за чужую смерть?

В какой-то момент, конечно, стоило остановиться, но людям не всегда легко это сделать. Такое часто бывает, например, в бизнесе: когда дело не пошло, надо фиксировать убытки и закрывать фирму, но ведь столько сил и денег уже вложено… И человек думает: может, достаточно вложить еще немного и просто подождать? Здесь важно признать: да, мы допустили ошибку, которую не исправить, и все нужно заканчивать. Да, девушка не узнавала о судьбе денег, не брала расписок. Нет ничего страшного в том, чтобы ошибаться. У девушки не хватило жизненного опыта, которого у нее и не могло быть в ее возрасте.





Юрист: переписки в соцсетях хватит для доказательства

Юрист Людмила Шепеленок объясняет, что нужно делать, если вам не возвращают долги, а расписку о передаче денежных средств никто не составлял.

— Для начала нужно обратиться в органы внутренних дел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по статье 209 («Мошенничество») гражданина, который отказывается в добровольном порядке отдать занятую сумму денег. Нужно доказать факт того, что гражданин брал деньги с намерением их не отдавать. Переписка в соцсетях вполне подойдет. В ней должно четко прослеживаться, что должник, во-первых, признает свой долг, во-вторых, не собирается его отдавать.

Далее стоит обратиться к нотариусу, чтобы он произвел осмотр переписки из соцсетей, составил и удостоверил протокол осмотра. Сделать это нужно для того, чтобы суд признал переписку в мессенджере надлежащим доказательством. Потом — в суд. При обращении в суд нужно обратить внимание на то, истек ли трехлетний срок исковой давности. В случае если срок давности истек, суд примет иск к рассмотрению, однако должник может заявить в процессе об истечении срока давности, и это является самостоятельным основанием для отказа в иске.





По общему правилу исковое заявление подается в суд по месту нахождения должника. При обращении в суд необходимо уплатить сумму госпошлины в размере 5% от невозвращенной суммы займа. В случае выигрыша суд обяжет должника возместить истцу госпошлину в полном объеме, а также расходы по оплате услуг нотариуса.

Если должник уехал в другую страну, было написано заявление в органы внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности по статье 209 и будут основания для возбуждения уголовного дела, то должника объявят в розыск.