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Прохлада накрыла страну

06.04.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

Прохлада накрыла страну

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%).

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
 
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