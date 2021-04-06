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Прохлада накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
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Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
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