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Переговоров по Донбассу в Минске больше не будет? Украинская сторона не доверяет белорусским властям

06.04.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другую площадку.

Переговоров по Донбассу в Минске больше не будет? Украинская сторона не доверяет белорусским властям

Как отметил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, «мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске».

Чиновник подчеркнул, что сейчас Беларусь находится под влиянием РФ, а потому доверия к этой стране нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной...
 
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