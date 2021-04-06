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Переговоров по Донбассу в Минске больше не будет? Украинская сторона не доверяет белорусским властям
Источник материала: Навiны
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников
Как отметил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, «мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске».
Чиновник подчеркнул, что сейчас Беларусь находится под влиянием РФ, а потому доверия к этой стране нет.
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Переговоров по Донбассу в Минске больше не будет? Украинская сторона не доверяет белорусским властям
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной...
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