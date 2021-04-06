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Источник: Гончаренко предлагали вернуться в "Уфу", но тот принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре"

06.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предлагал Виктору Гончаренко вернуться на пост главного тренера команды из столицы Башкортостана.



По данным Metaratings.ru, Газизов хотел бы вновь увидеть Гончаренко в "Уфе", начиная со следующего сезона, если клуб сохранит место в Премьер-лиге. Сейчас уфимцы идут на 15-м месте — в зоне прямого вылета в ФНЛ.

Гончаренко, по информации того-же источника, принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре": в понедельник, 5 апреля, белорусский специалист вылетел в Краснодар на переговоры с руководством и владельцем клуба. В "Уфу" же, по данным "Чемпионата", отправится Алексей Стукалов — сейчас он тренирует "Велес".

Гончаренко был главным тренером "Уфы" с июня по декабрь 2016 года, после чего перешел на работу в ЦСКА. Армейский клуб Гончаренко покинул 22 марта 2021 года. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич.
 
 
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предлагал Виктору Гончаренко вернуться на пост главного тренера команды из столицы Башкортостана.
 
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