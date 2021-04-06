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Источник: Гончаренко предлагали вернуться в "Уфу", но тот принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре"
Источник материала: Партизан
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предлагал Виктору Гончаренко вернуться на пост главного тренера команды из столицы Башкортостана.
Гончаренко, по информации того-же источника, принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре": в понедельник, 5 апреля, белорусский специалист вылетел в Краснодар на переговоры с руководством и владельцем клуба. В "Уфу" же, по данным "Чемпионата", отправится Алексей Стукалов — сейчас он тренирует "Велес".
Гончаренко был главным тренером "Уфы" с июня по декабрь 2016 года, после чего перешел на работу в ЦСКА. Армейский клуб Гончаренко покинул 22 марта 2021 года. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич.
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Источник: Гончаренко предлагали вернуться в "Уфу", но тот принял решение продолжить карьеру в "Краснодаре"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов предлагал Виктору Гончаренко вернуться на пост главного тренера команды из столицы Башкортостана.
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