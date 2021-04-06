Умер «отец евро» нобелевский лауреат Роберт Манделл













По данным Forbes, лауреат Нобелевской премии 1999 года умер 4 апреля в итальянской Тоскане, где проживал последние годы вместе с семьей.





Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, он получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла. Докторскую степень он получит в MIT. Кроме того, Манделл имеет диплом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.





Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Начиная с 60-х годов прошлого века он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро.





В 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».





Премия стала результатом многолетней работы Манделла над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Он начал собирать материал для нее еще во время работы в Международном валютном фонде в 60-е годы ХХ века. Вместе с другим экономистом Маркусом Флемингом создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели. Сейчас ее называют «модель Манделла-Флеминга».





С 1974 года и до самой смерти он был профессором Колумбийского университета.



