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Председатель БСДП после 15 суток: на Окрестина людей травят хлоркой

06.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После 15-суточного ареста на свободу вышел председатель Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов.


Политика задержали накануне Дня Воли, где он был одним из заявителей.

В беседе с "Нашай Нівай" Борисов сообщил, что его забрали из машины, в которой он ехал с женой и маленьким ребенком, и сначала завезли в лес, потом в Партизанское РУВД. Там на него составили протокол, будто он был задержан возле отделения милиции, не подчинялся требованиям милиционеров, ухватился за сиденье и не хотел выходить из машины, когда его доставили. А милиционеры, мол, только хотели проверить его личность.

Борисов рассказал, в каких условиях держат арестованных узников в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина: "Там есть такая особенность: всех травят хлоркой. После утреннего "шмона" в камеру заходили, разбрасывали вещи, брали ведро с хлоркой, выливали его на пол и сразу же выходили. Парень, который сидел там давно, говорит, что такое происходит каждый день. Ты должен мгновенно начинать дышать через какую тряпочку или майку. Потом все сидят с головной болью, потому что просто невыносимо.

Мне рассказывали ребята, которые сидели вместе с председателем ОГП Николаем Козловым, в каких условиях его держат. Его бросили в карцер 2 на 3, там сидит шесть человек, голый пол, им еще вонючего бомжа забросили. Нам одно ведро хлорки бросали, так в камеру Козлова — два. Я видел парней из той камеры, так там ожоги лица, распухло все. Они буквально света не видели, все очень жестко".

Потом Борисова перевели в Жодино — там он сидел в камере с "политическими": "Все были политические, кампания адекватная: три магистра, шесть человек свободно английским владеют. Сидел вместе с бомжом, которого взяли за "Жыве Беларусь!" на станции "Могилевская".

Их было 10 в десятиместной камере. Но после Дня Воли в камеру добавили еще людей — получилось 15 человек. "Ребята спали прямо на полу. Сначала у нас были и матрасы, и белье, книжки можно было читать, на прогулки водили, в душ два раза", — вспоминает политик.

После 27 марта у узников забрали все тетради, книги, ручки. 2 апреля, говорит Борисов, некоторых побили во время утреннего осмотра. Причем одному парню так отбили ноги, что он не мог стоять.

"Если обращаешься за медицинской помощью, то абсолютный игнор. Бомж Саша с "Могилевской" полтора суток держал сухую голодовку, чтобы ему доктора дали", — рассказывает лидер социал-демократов iv>
 
 
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После 15-суточного ареста на свободу вышел председатель Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов.
 
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