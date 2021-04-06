ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Противоречит интересам жителей пограничья»: депутатов Брестского облсовета просят не вводить сбор для автомобилистов

06.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более 3 000 человек подписали обращение с предложением не вводить сбор для тех, кто пересекает границу на машине в Брестской области. Большинство из них – жители Бреста и области.



Поскольку часть подписавших обращение указали свои данные не в полном объеме, как того требует Закон РБ «Об обращениях граждан и юридических лиц», депутатам отправлены 2 400 электронных подписей, сообщает организация «За свой город».

«Государственная граница на территории Брестской области имеет общую протяженность 600 километров (224 с Польшей и 376 с Украиной). До введения карантинных мер ежедневно тысячи жителей области пересекали границу и, надеемся, будут свободно пересекать в ближайшем будущем», — говорится в обращении.

«Действительно, Налоговый кодекс предоставляет право вводить местный сбор на пересечение границы, но не обязывает это делать депутатов Брестского областного Совета», — комментирует ситуацию руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.

«Основными принципами Закона РБ «О местном самоуправлении и самоуправлении» являются защита прав и законных интересов граждан, гласность и учет общественного мнения. Закон РБ «О статусе депутата местного Совета депутатов» также предписывает депутатам свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь своими убеждениями, учитывая интересы граждан и особенности развития соответствующей административно-территориальной единицы. На наш взгляд, введение сбора за пересечение границы будет явно противоречить интересам жителей пограничья и идти в разрез общественного мнения», — считает руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Обращение отправлено на основании законов РБ «О местном управлении и самоуправлении», «О статусе депутата местного Совета депутатов», «Об обращении граждан и юридических лиц» с предложением учитывать законные интересы и общественное мнение жителей региона.

Как уже сообщалось, с 1 января местным властям разрешили вводить сбор для тех, кто пересекает белорусскую границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. При этом утверждается: закон предусматривает право водить плату, однако не обязывает.

Первыми такой возможностью воспользовались депутаты Гродненского облсовета. На выездной сессии в Лиде в конце марта было принято решение о вводе местного сбора при выезде из страны в пунктах пропуска Гродненщины. За каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину – сейчас 29 рублей.

Сбор распространяется на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зареги рированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и максимальная масса которых не превышает пяти тонн. При этом нет разницы, какое количество пассажиров находится в транспортном средстве.

Решение вступает в силу в конце апреля и будет действовать до 1 января 2023 года.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 3 000 человек подписали обращение с предложением не вводить сбор для тех, кто пересекает границу на машине в Брестской области. Большинство из них – жители...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусбанк» заблокировал счет Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by