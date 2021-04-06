|
К организаторам выставки о медиках пришли с обыском
Источник материала: Партизан
Вечером 5 апреля стало известно об обыске у активистки Татьяны Гацуры-Яворской. Об этом в Фейсбуке написала Юлия Дорошкевич.
Гацура-Яворска — одна из организаторов выставки о медиках "Машина дышит, а я — нет". Выставка посвящалась белорусским медикам и проблемам, с которыми они столкнулись в 2020 году. Экспозиция открылась в пространстве "Место" 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения и закрыли выставку.
По сведениям
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 5 апреля стало известно об обыске у активистки Татьяны Гацуры-Яворской. Об этом в Фейсбуке написала Юлия Дорошкевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)