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К организаторам выставки о медиках пришли с обыском

06.04.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 5 апреля стало известно об обыске у активистки Татьяны Гацуры-Яворской. Об этом в Фейсбуке написала Юлия Дорошкевич.



Гацура-Яворска — одна из организаторов выставки о медиках "Машина дышит, а я — нет". Выставка посвящалась белорусским медикам и проблемам, с которыми они столкнулись в 2020 году. Экспозиция открылась в пространстве "Место" 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения и закрыли выставку.

По сведениям Еврорадио, 5 апреля обыск также прошел у ещё одной из организаторов этой выставки — Натальи Трениной. У девушки и её парня забрали технику.
 
 
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Вечером 5 апреля стало известно об обыске у активистки Татьяны Гацуры-Яворской. Об этом в Фейсбуке написала Юлия Дорошкевич.
 
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