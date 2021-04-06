Пропавший в Минске мужчина найден погибшим

В столичном регионе прекращены поиски 39-летнего Дениса Тиханского, о судьбе которого полмесяца не было ничего известно.





Как отмечалось, вечером 16 марта он сообщил, что возвращается из Минска домой (проживал в Фаниполе) и пропал.

По информации ПСО «Ангел», мужчина найден погибшим.