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Пропавший в Минске мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В столичном регионе прекращены поиски 39-летнего Дениса Тиханского, о судьбе которого полмесяца не было ничего известно.
Как отмечалось, вечером 16 марта он сообщил, что возвращается из Минска домой (проживал в Фаниполе) и пропал.
По информации ПСО «Ангел», мужчина найден погибшим.
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В столичном регионе прекращены поиски 39-летнего Дениса Тиханского, о судьбе которого полмесяца не было ничего известно.
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