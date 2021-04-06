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«Беларусбанк» заблокировал счет Тихановской

06.04.2021 08:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила о блокировке своего счета в «Беларусбанке».

«Беларусбанк» заблокировал счет Тихановской

Как отметила политик в своем Telegram-канале, в учреждении ей ответили, что этот шаг был предпринят «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

В свою очередь пресс-служба Тихановской отметила, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет (223 рубля).

 

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила о блокировке своего счета в «Беларусбанке».
 
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