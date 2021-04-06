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Вы вряд ли угадаете, какой второй самый популярный браузер

06.04.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Статистика вещь сложная, и не всегда верится, что в ней сплошная правда. По данным StatCounter, первое место по популярности среди браузеров занимает Chrome. С этим можно согласиться: Google действительно присутствует везде. А вот второе место — у браузера Safari, если рассматривать все платформы, с которых пользователи выходят в интернет.

Третье и четвертое заняли Firefox и Microsoft Edge, что также добавляет драмы отчету. Эти браузеры занимают 3,68% и 3,45% рынка соответственно. У Opera — 2,13%, остальные программы «танцуют» вокруг доли в 1%.

В Беларуси, кстати, ситуация немного иная. Лидерство остается за Chrome с 67,96% по итогам марта, а вот второе место у Opera с 8,68% доли. Третье и четвертое места делят Safari и Yandex Browser с примерно 7% у каждого, у Firefox 4,7%.


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Статистика вещь сложная, и не всегда верится, что в ней сплошная правда. По данным StatCounter, первое место по популярности среди браузеров занимает Chrome. С этим можно...
 
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