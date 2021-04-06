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Вы вряд ли угадаете, какой второй самый популярный браузер
Источник материала: Onliner
Статистика вещь сложная, и не всегда верится, что в ней сплошная правда. По
Третье и четвертое заняли Firefox и Microsoft Edge, что также добавляет драмы отчету. Эти браузеры занимают 3,68% и 3,45% рынка соответственно. У Opera — 2,13%, остальные программы «танцуют» вокруг доли в 1%.
В Беларуси, кстати, ситуация немного иная. Лидерство
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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Статистика вещь сложная, и не всегда верится, что в ней сплошная правда. По данным StatCounter, первое место по популярности среди браузеров занимает Chrome. С этим можно...
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