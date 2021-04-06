Бахрейн, Турция, Грузия… Минчанин каждый год переезжает в новую страну и сравнивает, где жить лучше

Источник материала: Onliner Все мы хоть раз, но хотели все бросить и уехать в совершенно незнакомую страну, чтобы начать заново. Вот только решиться на это так и не смогли: кредиты, несданные отчеты по работе и семейные обязательства крепко держат в своих объятиях (кого-то даже слегка придушили). А вот минчанин Виталий Добриянец взял да и рассек этот гордиев узел белорусских «а как же…?» и теперь каждый год живет в новой стране — то в Бахрейне, то в Турции, то в Грузии. Своим опытом частых переездов он поделился с Onliner.

— После окончания школы я устроился в фирму, импортирующую бытовую технику. Параллельно учился на заочке в БГЭУ. Очень скоро познакомился с экономическими кризисами, которые первыми ударяли именно по таким торговым компаниям, как моя. В 2011 году зарплата упала с $700 до $100, и я понял, что пора уезжать. Тем более я всегда хотел путешествовать, но мои доходы не позволяли мне этого делать, — вспоминает Виталий.





Первая остановка — Москва, где молодой человек решил попробовать себя в качестве официанта. И понеслось.

— Вместе с чаевыми мог заработать до $2000 в месяц, хотя мой официальный оклад был всего $50. У меня так хорошо получалось, что один из гостей, сидя прямо за столиком, пригласил меня на собеседование в собственный отель. Меня взяли туда в ресторан, где я быстро начал продвигаться по карьерной лестнице и стал менеджером смены. Даже летал в Париж на международный конкурс по гостиничному сервису, где и осознал, что, оказывается, могу путешествовать, используя для этого свои профессиональные навыки.

Так Виталий и оказался в Бахрейне — просто нашел вакансию на просторах интернета.

Манама: блокпосты с пулеметами в бедных районах и жилье за $1000

Бахрейн — небольшое островное государство, застрявшее в Персидском заливе между Катаром и Саудовской Аравией. Возможно, вы о нем даже не слышали, ведь в его столице Манаме не снимают клипы известные рэперы, а белорусские девушки не устраивают провокационные фотосессии. Тем не менее жизнь там не менее жаркая (летом +48 °C) и дорогая, чем в Дубае.









— Я заключил контракт на два года и прилетел работать барменом в один из отелей. Компания оплачивала авиабилет до Бахрейна, раз в год покрывала дорогу домой и обратно. Полностью обеспечивала питанием, а еще предоставляла жилье. В стране обеспеченные арабы владеют целыми многоэтажками и сдают в них квартиры, наш отель снимал в такой несколько этажей для своего персонала. В двушки селили по два человека: у каждого своя комната, общие кухня, гостиная и санузел. Семейным парам давали отдельную жилплощадь, а если один из супругов приехал как «прицеп», ему помогали в трудоустройстве.









Виталий получал в месяц заветные «по $500», с чаевыми выходило $700. Если бы он не тратил деньги на развлечения, мог бы скопить неплохой запас на «черный день». Но молодой человек поступал совсем не в белорусском стиле и позволял себе посещать кафе ($40—50 за ужин), кинотеатры ($20—30 за билет) и т. д.

— Там все очень дорого, дешевый только бензин — за литр что-то около 20 центов. Когда его стоимость подняли до 25, люди были очень недовольны.

Но не только цены шокировали белоруса — пришлось привыкать еще и к социокультурным особенностям региона.





— Большинство арабов в Бахрейне, в том числе и королевская семья (в стране закреплена конституционная монархия. — Прим. Onliner), исповедуют суннитское направление в исламе. Шиитов намного меньше, в основном они работают на низших должностях и живут в нищих районах. Рядом стоят блокпосты — бронемашины с пулеметами — на случай возникновения социального недовольства. При этом и те, и другие относятся к иностранцам открыто и дружелюбно, всегда стараются помочь. Однажды, слоняясь по такому гетто, я встретил двух мужчин, любезно предупредивших меня, что сейчас они будут кидать камни в полицейских и лучше бы мне поскорее уйти, чтобы не пострадать. Буквально через пару минут я увидел тех самых полицейских, которые вежливо посоветовали гулять в другом месте, так как они собираются использовать газ против мятежников.





Удивили парня и некоторые национальные традиции: к примеру, мусульмане-шииты раз в год, ругая себя за гибель одного из пророков, проходят по улицам и до крови бьют себя по спине плетками.





— Во время Рамадана, когда верующие до самого заката не прикасаются к пище и питью, полицейские могли попросить не пить воду или не есть в общественном месте, чтобы не смущать других. За день до начала поста толпы арабов заваливались в наш бар и сильно напивались — как будто на месяц вперед. После окончания Рамадана тоже с ума сходили, кричали «Дайте нам много водки».

Кстати, в обычное время алкоголь продается только в заведениях общепита и в специализированных магазинах — их всего два на весь Бахрейн.





Молодой человек проработал в гостинице около года. После досрочно расторг контракт, выплатил $130 неустойки (изначально должен был выплатить $1000, сбить ценник помогло знание местного законодательства).

— Надоели 9-часовые смены с рваным графиком по шесть дней в неделю. Времени хватало только на то, чтобы выспаться. Зарплата тоже перестала устраивать. Да и армейская дисциплина, которая царила в баре, раздражала: руководство требовало беспрекословного подчинения, думать самому было запрещено. Конечно, некоторые коллеги меня не понимали: были ребята, выросшие в трущобах Мумбаи, в доме с земляным полом и стенами из фанеры, которые говорили, что лучших условий работы нигде больше не видели.





Дальше Виталий устроился в консалтинговую компанию и начал самостоятельно искать себе квартиру.

— В Манаме очень дорогое жилье. Аренда обычной однушки с нормальной мебелью обойдется в $1000 в месяц (в Минске за такую попросят $400—500). Зато за эти деньги вы можете поселиться в хорошем районе, в новеньком ЖК с собственным бассейном, тренажерным залом, консьержем и закрытой парковой. Здания здесь строят из песчаника и цемента, проектируют их китайцы. Много внимания уделяют отделке и дизайну интерьера — даже новые квартиры могут продавать полностью отремонтированными и обставленными.





Но не все варианты стоят таких нескромных сумм: можно сэкономить и обосноваться в каком-нибудь бедном квартале. Наш герой так и сделал и пару месяцев снимал комнату за $200. Мирился с тараканами на кухне, мусором и крысами на улице. Только собирался съехать в более приличное место, как потерял работу — фирму закрыли. Пришлось вернуться в Минск. Но ненадолго. Совсем скоро парень перебрался в Сочи.

Сочи: мошенники и проблемные новостройки

Здесь Виталий успел поработать менеджером в двух разных отелях и управляющим в небольшом кафе. Обслуживал известных российских актеров, банкиров (о последних вспоминать не хочет, так как вели они себя не очень достойно и вообще просили вызвать им прямо в ресторан женщин легкого поведения). А еще чуть не встретил в гостинице Путина и Медведева: однажды они приезжали на обед, но с нашим героем разминулись.













Впечатления от курорта у молодого человека остались неоднозначные:

— Сочи — грустный город. Из него пытаются сделать что-то красивое, но как-то не получается. Здесь очень некачественное строительство. Сначала я жил в апартаментах в Красной Поляне, которые мне предоставила гостиница. Домики в спешке возводили перед самой Олимпиадой. Снаружи они выглядят симпатично, а вот внутри вздувалась плитка, текла крыша… Потом я снимал однушку за $350 в новенькой многоэтажке — все стены были в трещинах, краска на фасаде осыпалась. К тому же к ней не подвели газ, и я полгода жил без него, отапливая помещение кондиционером. Из-за этого зимой по углам разрослась плесень. В Беларуси мы привыкли, что в квартире обязательно есть батареи и горячая вода, но в таких теплых городах, как Сочи, это роскошь: обычно в дом подается только холодная вода, хочешь горячую — покупаешь бойлер. Хочешь отопление — устанавливаешь теплые полы или газовый котел. Застройщики об этих нюансах не беспокоятся, да и службы ЖКХ тоже.







Еще одна проблема в сфере недвижимости — большое количество мошенничеств.

Например, вам могут продать квартиру в доме, построенном без разрешительной документации. Еще не успеете заселиться, а власти его уже снесут.

Поэтому Виталий советует тем, кто надумает покупать жилье в Сочи, обратиться за помощью к надежному юристу.





— Это дорогой город — цены на все неоправданно высокие, московские. Одна «коммуналка» отнимает $80. С зарплатой $600—700 там жить можно, но скромно. На мой взгляд, в Сочи хороша только природа — горы, море… Я арендовал квартиру в 15 минутах ходьбы от пляжа. Сначала купался каждый день, но это быстро приелось. Потом бывал раз в неделю, а то и реже.





Виталий провел на берегу Черного моря полтора года и снова переехал. На этот раз в Турцию.

Аланья: шикарные больницы и квартиры с видом на море за $30 000

В курортном городе молодой человек обосновался уже в качестве менеджера по продажам в онлайн-школе английского языка. Работал удаленно.

— Турция — одна из самых комфортных стран, в которых я успел пожить. Цены на продукты здесь на уровне минских, кое-что даже дешевле, например фрукты. Аланья очень ухоженная, с классной инфраструктурой: например, в каждом дворе современная спортивная площадка. За чистотой следят городские службы. Они же благоустраивают местные пляжи — сами по себе они каменистые, зимой из-за штормов становятся очень грязными. Так что каждую весну приезжают специальные грузовики с песком и полностью засыпают им берег. А потом еще две недели специальные машинки этот песок просеивают от мусора.





Остался в восторге Виталий и от местной медицины. Уверяет, что больницы в стране просто шикарные. Правда, все они платные. Зато институт страхования в Турции хорошо развит, можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек.





Теперь о жилье. За евродвушку белорус платил $300 в месяц + еще $50—80 за «коммуналку». Единственным ее минусом была плесень, которая разрасталась в квартире зимой: в Турции привыкли строить дома, где стены толщиной в половину кирпича, а потому в сезон сильных дождей они быстро промокают. Но Виталия это не очень-то напрягало, и вот почему:

— У нас был большой балкон размером примерно 15 кв. метров с видом на море и красивый замок на горе. До пляжа я добегал утром за 5 минут. Прямо в доме — свой тренажерный зал, бассейн.









Летом я в обеденный перерыв спускался вниз, плавал полчаса, потом возвращался назад и продолжал работать.

Цены на квартиры в Аланье вполне демократичные, так как рынок недвижимости перенасыщен предложениями. За $30 000 можно купить однушку в новостройке. Это неплохое вложение — можно сдавать ее в аренду. Вместо владельцев этим готов заниматься консьерж. За символическую плату, разумеется.





Но и это все не заставило героя статьи осесть в Аланье надолго. Меньше чем через год он снова сменил прописку и отправился в Грузию.

Тбилиси: отсутствие отопления и другие коммунальные ЧП

Последний год Виталий вместе со своей девушкой коротает дни в Тбилиси. Семейного бюджета в размере $1500—2000 в месяц (парень работает в службе поддержки пользователей в travel-стартапе) вполне хватает для комфортной жизни в грузинской столице. Говорит, пока это лучшее место из всех, где он был.





— Дешевый транспорт, в том числе и такси, дешевые продукты, дешевая аренда. Только коммунальные платежи высокие — $50—60. Дружелюбные люди, потрясающая природа — выходишь из дома с рюкзаком и уже через 15 минут ты на вершине горы жаришь на костре шашлык, как будто на даче под Минском.





Молодой человек арендует двухкомнатную квартиру в старом фонде недалеко от центра. Стоимость — $350. Но есть нюансы:

— Тбилиси — развивающийся город, в котором стоят банкоматы для криптовалюты, повсеместно внедряются электронные платежи. При этом в нашем доме могут на сутки отключить свет, воду, потому что где-то произошла авария: в городе все еще пользуются инженерными сетями, которые проложили в советское время. Отопление у нас есть только в одной комнате, где установлен газовый хотел. Во второй комнате зимой бывает прохладненько, температура держится на уровне 12—15 °C. Для белорусов это кажется чрезвычайным происшествием, а здесь к этому по-другому относятся: привыкли к тому, что с наступлением холодов нужно одеваться дома потеплее.









В этом причина или нет, но совсем скоро ребята собираются махнуть на пару месяцев в Одессу, а потом улететь на год в Польшу. Что будет дальше, пока не знают.

— Возвращаться в Минск, чтобы осесть, как того хотят родители, пока не планируем. Я не вижу в этом смысла, даже когда появятся дети. Уверен, что школа в Серебрянке — не лучшее место для учебы. Пусть лучше мои дети сменят несколько школ и поймут, как устроен этот мир. Вначале мне тоже было страшно переезжать, а теперь для меня это то же самое, что выбраться на выходные на дачу. Даже заранее просчитывать ничего не нужно — половина проблем решается на месте. Главное, отложить некоторую сумму на аренду и купить билет на самолет.

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