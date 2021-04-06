Эти пять смартфонов известный сайт назвал «Выбором покупателей» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие смартфоны вызывают интерес белорусских пользователей. Посмотрели, какие пять моделей популярная площадка «Яндекс.Маркет» назвала «Выбором покупателей».

Мы поставили галочку напротив пункта «Выбор покупателей» — так в «Маркете» отмечаются те устройства, которые рекомендуют купить в своих отзывах более 80% покупателей. Регионом выбрали Минск, отсортировали все телефоны по популярности, и рассказываем о первой пятерке (то есть о самых интересующих юзеров).

5 место: OnePlus Nord



Фото: The Verge

Одна из «стартовых» моделей производителя (продается только в Сети, официально OnePlus в Беларуси не представлен), в которой пошли на некоторые упрощения в сравнении с флагманскими модулями ради уменьшения цены. И действительно: девайс стоит меньше устройств ААА-брендов, но предлагает достаточно хорошие характеристики.

В активе экран на 6,44 дюйма с 90 Гц и AMOLED-матрицей, поддержкой HDR10+ и встроенным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (в модификации «Выбора покупателей»), а также процессор Snapdragon 765G (7-нм техпроцесс). Если вкратце, то чипы 700-й серии от Qualcomm стоят всего на ступень ниже по мощности в сравнении с топовой 800-й линейкой. Батарейка — 4115 мАч, камера состоит из модулей разрешением в 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

«Дизайн, удобные габариты, отличный звук через наушники, быстрая зарядка, комплектация, софт», — так плюсы телефона описал один из покупателей. Упоминается софт — речь идет о фирменном лаунчере бренда над операционной системой Android. Кроме того, смартфоны OnePlus обычно несколько лет подряд поддерживаются компанией.

А вот как описали недостатки: «Совершенно бесполезная макрокамера, даже не рассчитывайте на нее. Широкоугольный объектив ночью превращается в тыкву. Такая плата за низкую для своих характеристик стоимость».

Четвертое место: Xiaomi Redmi Note 8 Pro





Этот смартфон — настоящий долгожитель, ведь его представили два года назад. И тем не менее модель — в нашем случае с 6/64 ГБ памяти — все еще достаточно широко представлена в онлайн-магазинах. При этом цена, очевидно, сильно снизилась. Правда, и по характеристикам девайс уже вряд ли сможет удивить.

У модели LCD-экран на 6,53 дюйма, SoC MediaTek Helio G90T, батарейка емкостью в 4500 мАч и камера с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Впрочем, потенциальные проблемы — видимо, с учетом стоимости — пользователей не особо страшат.

«Лучший смартфон по соотношению цены и качества, если учесть, что у него есть влагозащита», — говорят юзеры. Правда, замечают: если не обращать внимания на некоторые технические спецификации телефона с учетом его возраста, раздражает обилие встроенной производителем рекламы.

Третье место: Xiaomi Redmi Note 9 Pro





На наш взгляд, именно этот смартфон — один из самых заманчивых вариантов на сегодня по соотношению цены, качества и характеристик. Все-таки описанная выше «восьмерка» морально слегка устарела, а Redmi Note 9 Pro упрекнуть в этом сложно. Цена на телефон при этом снизилась до комфортного для большинства потенциальных покупателей уровня.

Смотрите сами: смартфон спереди и сзади прикрыт защитным стеклом, а не пластиком, LCD-экран — уже на 6,67 дюйма, «начинка» более производительная, на базе Snapdragon 720G. Такой же чип установлен, например, и в смартфонах «средней руки» из этого года (вроде Samsung Galaxy A52). В конфигурации «Выбора покупателей» Redmi Note 9 Pro оснащается 6/64 ГБ памяти. В активе также батарейка на 5020 мАч и основная камера с фотомодулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

Если вкратце, не беря в расчет характеристики, то плюсы модели юзеры описывают так: «Работает очень хорошо, не тормозит, не глючит. Есть NFC (важен для бесконтактных платежей. — Прим. TUT.BY)». Не нравится опять же реклама в фирменных приложениях разработки самой Xiaomi. Добавим от себя, что она отключается, но для этого нужно немного посидеть на тематических форумах и почитать специальные инструкции.

Второе место: Xiaomi Poco X3





Еще один смартфон от бренда, принадлежащего китайской Xiaomi. Девайс можно охарактеризовать как «гиковский», но свою аудиторию он явно отыскал. Ведь недавно производитель заявил о выпуске его усовершенствованной версии, Poco X3 Pro. Но даже обычный Poco X3 объективно еще не состарился: по характеристикам он не уступает даже намного более «свежему» Redmi Note 10 Pro (который официально до Беларуси пока не добрался).

Важно отметить: «Выбор покупателей» пал на модификацию с NFC-модулем, а также 6/64 ГБ памяти. Из интересного и необычного для гаджетов из средней ценовой категории — защита от брызг (IP53). Есть также стереодинамики. Характеристики такие: экран на 120 Гц с IPS-матрицей диагональю в 6,67 дюйма, процессор Snapdragon 732G, встроенный аккумулятор объемом в 5160 мАч, а также камера с датчиками разрешением в 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Достоинства Poco X3 емко описал один из его владельцев: «Шустрый, прикольный дизайн, батарея, экран, 33-ватный зарядник в комплекте (60% за полчаса), чехол качественный в комплекте, цена». А вот как говорят о недостатках: «Размер девайса, выступающий блок камер, расположение фронтальной камеры не в углу, а по центру. Отпечаток пальца разблокирует не моментально. Стекло хоть и прочное, но подвержено царапинам».

1 место: Google Pixel 4a



Фото: The Verge

Неожиданно для Беларуси, на первом месте по популярности в категории «Выбора покупателей» оказался «стартовый» фирменный смартфон от Google. И не потому, что аппарат чем-то плох — скорее наоборот — а потому, что официально не представлен в стране. То есть, купить его можно только в интернет-магазинах. Официальной локальной гарантии, как и в случае с OnePlus, не ждите.

И тем не менее смартфоны из серии Pixel пользуются спросом в первую очередь из-за отсутствия оболочек над Android. То есть девайс работает на версии ОС в виде, который задумывался именно в Google. К тому же смартфоны Pixel первыми получают новые версии Android, а также патчи системы безопасности.

Pixel 4a — относительно недорогая для линейки Pixel модель с достаточно средними характеристиками. Правда, и стоит дешевле. В активе у нее пластиковый корпус со сканером отпечатков на задней панели, экран на 5,8 дюйма с OLED-матрицей, но только 60 Гц, чип Snapdragom 730G, а также батарея на 3140 мАч и одинарная камера на 12,2 Мп. За качество фото, впрочем, особо беспокоиться не стоит: за счет ИИ-алгоритмов снимает телефон получше некоторых флагманов.

Как плюсы Pixel 4a описал пользователь: «Отличная камера, хоть и нет широкоугольной, может соревноваться с „айфоном 11“ точно. В жизни телефон намного симпатичнее, чем на картинке. Очень легкий и маленький, но при этом размер экрана не страдает. Отлично подойдет для тех, кому надоели „лопаты“. Есть прикольные фишки от гугла. Нет ненужных китайских приложений». К минусам часто относят время автономной работы.