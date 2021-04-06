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В аптеках Беларуси расширили запрет на продажу спиртосодержащих настоек после 9 вечера

06.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минздрав Беларуси уточнил перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, продажа которых запрещена в аптеках с 21.00 до 8.00.

Согласно постановлению ведомства №14 от 23 февраля 2021 года, указанный перечень включает 21 наименование.

Теперь, после 9 вечера отдельная прослойка беларусов не сможет скрасить свой вечер такими лекарствами как экстракт для приема внутрь и местного применения «Диаротокан», настойка для наружного применения «Диаротокан-плюс», «Трикардин», настойки женьшеня, аралии, календулы, пиона, пустырника, эхинацеи пурпурной, корня валерианы, экстракт «Элеутерококк», капли «Корвалдин», сердечные капли, иные препараты.

 
 
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Минздрав Беларуси уточнил перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, продажа которых запрещена в аптеках с 21.00 до 8.00.
 
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