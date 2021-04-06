ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США попросили Москву объяснить "провокации" на границе с Украиной

06.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

На фоне обострения ситуации в Донбассе США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

Об этом объявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник, 5 апреля.

По словам Прайса, "любая попытка запугивания Украины, вне зависимости от того, предпринимается ли она на территории Украины или внутри РФ, вызовет обеспокоенность у Соединенных Штатов", передает DW.

Ранее, 3 апреля, главы МИД Германии и Франции - Хайко Мас (Heiko Maas) и Жан-Ив Ле Дриан - выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что их страны внимательно следят за передвижением российских войск и призывают стороны к сдержанности и деэскалации.

В конце марта американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Москва перебросила к украинской границе около 4000 военных.

По сведениям издания, в связи с тем, что Россия не вывела войска из близкого к украинской границе региона после закончившихся 23 марта военных учений, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки.

Между тем в социальных сетях начали появляться сообщения, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Комментируя публикацию NYT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 апреля, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и что "это не должно никого беспокоить", так как не представляет никакой угрозы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне обострения ситуации в Донбассе США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские банки заблокировали счета Светланы Тихановской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by