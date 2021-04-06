Белорусские банки заблокировали счета Светланы Тихановской









Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.









По словам Тихановской, она обратилась в "Беларусбанк", чтобы узнать, по какой причине был заблокирован ее счет. Там ей ответили, что такое решение было принято "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".





Она также отметила, что единственным доходом, который приходил на этот счет, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в размере 223 рублей.





Напомним, вчера стало известно о блокировке счетов Павла Латущко и Антона Мотолько.