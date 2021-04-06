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Белорусские банки заблокировали счета Светланы Тихановской
Источник материала: Партизан
В Беларуси были заблокированы счета лидера оппозиции Светланы Тихановской. Это случилось сегодня, 5 апреля.
Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.
По словам Тихановской, она обратилась в "Беларусбанк", чтобы узнать, по какой причине был заблокирован ее счет. Там ей ответили, что такое решение было принято "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям".
Она также отметила, что единственным доходом, который приходил на этот счет, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в размере 223 рублей.
Напомним, вчера стало известно о блокировке счетов Павла Латущко и Антона Мотолько.
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В Беларуси были заблокированы счета лидера оппозиции Светланы Тихановской. Это случилось сегодня, 5 апреля.
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