Только не Минск: Украина отказывается отправлять на переговоры в Беларусь своих членов трехсторонней группы по Донбасу









Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.





По его словам, даже в случае если завершится карантин и будет предложено продолжить консультации по Донбассу в Минске, то Украина не будет принимать участие в таких переговорах.





"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другое место", - говорит Резников.





Он объяснил, что такое решение связанно с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.





"Поскольку страна Беларусь сегодня находится под влиянием РФ, конечно, что для нас нет доверия к этой территории. И вы видите, что там доминирует мнение пророссийского направления и антиукраинского характера", - объясняет Резников.





Напомним, ранее президент Украины Владимир Заленский заявил о том, что говорить о перенесении ТКГ с Минска еще рано. По его словам, Украина ждет стабилизации ситуации в Беларуси.





Не стабилизировалось...