Под Дрогичином такси вылетела в мелиоративный канал

Авария произошла на выходных на 507-м километре трассы М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ.





По предварительной информации ГАИ, 50-летний брестчанин на такси не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал.

В результате происшествия 73-летняя брестчанка с травмами госпитализирована.