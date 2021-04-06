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Под Дрогичином такси вылетела в мелиоративный канал
Источник материала: Навiны
Авария произошла на выходных на 507-м километре трассы М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ.
По предварительной информации ГАИ, 50-летний брестчанин на такси не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал.
В результате происшествия 73-летняя брестчанка с травмами госпитализирована.
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Авария произошла на выходных на 507-м километре трассы М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ.
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