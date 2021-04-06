Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мирсалимова: "Славянский Базар", это не только Газманов и Киркоров!

История, которая начала разворачиваться вокруг "Славянского базара", по сути, этап психоисторической войны со славянством и русской цивилизацией. Мероприятию создается нездоровый токсичный фон не просто так, ведь точек единения, сцепок практически не осталось.

При этом "Славянский базар" – один из примеров реального единения. И представить себе Витебск без фестиваля уже невозможно, сказала в интервью радио Sputnik жительница Витебска, заместитель председателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвира Мирсалимова.

"Фестиваль был крепок, когда его руководителем был Родион Басс, и многое держалось на его связях и влияниях. Тогда "Славянский базар" достиг пика своего величия и был признан лучшим в мире фестивалем, в котором президенты трех стран – России, Украины и Беларуси – участвовали в торжественном открытии", – напомнила она.

Да, отношение к фестивалю у самих жителей Витебска разное. Кто-то даже уезжают из города на период мероприятия. Молодежь, к примеру, недолюбливает концертную программу из-за подбора исполнителей, которые обычно из года в год одни и те же.

"Но важно понимать, что "Славянский базар" – это не только Газманов и Киркоров на сцене. Это огромное количество мероприятий, которые одновременно проходят в городе: приезжают потрясающие, лучшие театры, десятки уличных представлений, город мастеров, художники, выставки, детская программа. Это действительно впечатляет. В это время древний город, основанный, напомню, русской святой княгиней Ольгой, становится сердцем славянского мира", – сказала собеседница Sputnik.

По мнению Мирсалимовой, именно поэтому в городе "окопались" прозападные организации, НКО с западным финансированием. Они открыто ведут свою работу, проводят мероприятия, на которые приходят некоторые местные чиновники, таким образом легализуя их деятельность.

"Нужно, конечно же, переломить негативный информационный поток, ведь многие артисты могли бы в противовес "отказникам" запустить цепочку тех, кто приедет и выступит на "Славянском базаре". Конечно, на каждый роток не накинешь платок, но реагировать нужно – убедительно и решительно", – рассуждает Мирсалимова.

Напомним, "Славянский базар" в этом году пройдет с 15 по 18 июля , также дополнительные проекты фестиваля запланированы на 14 и 19 июля. Ранее организаторы объявили первых участников творческого форума, после чего артисты подверглись "эмоциональному давлению" в соцсетях . При этом некоторые уже успели опровергнуть свое участие в шоу, в том числе шоумен Михаил Галустян, украинская исполнительница MARUV, Александр Иванов (группа "Рондо") и Стас Пьеха.

Комментарий заместителя председателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвиры Мирсалимовой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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