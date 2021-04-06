Карпенко опроверг новость о возможном закрытии лицеев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко опроверг информацию о планах по закрытию в Беларуси всех лицеев, которая накануне появилась в социальных сетях.

"В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует", - приводит слова Игоря Карпенко официальный Telegram-канал ведомства.

По словам министра, в стране сейчас действительно изучается деятельность лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования. Это делается для того, чтобы выстроить систему их функционирования, совершенствовать вступительную кампанию, определить места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в которых есть или отсутствуют общежития.

Информацию, появившуюся в соцсетях, ведомство назвало "вбросом".

Поводом для беспокойства послужило объявление на сайте лицея №1 города Минска о том, что набор после 10-х классов осуществляться не будет. Сейчас эта запись удалена. На сайте лицея появилось объявление о наборе учащихся, а также информация о необходимых документах и требованиях к поступлению в данное учреждение образования.

Кроме того, есть информация, что лицеи Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета уже провели дни открытых дверей в преддверии осеннего набора.

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