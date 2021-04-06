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Карпенко опроверг новость о возможном закрытии лицеев
06.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко опроверг информацию о планах по закрытию в Беларуси всех лицеев, которая накануне появилась в социальных сетях.
"В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует", - приводит слова Игоря Карпенко официальный Telegram-канал ведомства.
По словам министра, в стране сейчас действительно изучается деятельность лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования. Это делается для того, чтобы выстроить систему их функционирования, совершенствовать вступительную кампанию, определить места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в которых есть или отсутствуют общежития.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Информацию, появившуюся в соцсетях, ведомство назвало "вбросом".
Поводом для беспокойства послужило объявление на сайте лицея №1 города Минска о том, что набор после 10-х классов осуществляться не будет. Сейчас эта запись удалена. На сайте лицея появилось объявление о наборе учащихся, а также информация о необходимых документах и требованиях к поступлению в данное учреждение образования.
Кроме того, есть информация, что лицеи Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета уже провели дни открытых дверей в преддверии осеннего набора.
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По словам министра образования, деятельность лицеев изучается для того, чтобы "выстроить систему их функционирования".
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