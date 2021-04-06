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Английский юмор: Елизавета II вела смешную переписку от лица своих корги
06.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королева Елизавета II вела забавную переписку от лица своих собак: тайную деталь раскрыл британский ведущий Александр Армстронг.
В новой документальной серии телеканала ITV, которую ведет Армстронг The Queen and her Cousins, звезда телеэкрана раскрыл интересную подробность из биографии Ее Величества, удивив общественность и еще раз доказав, что во дворце умеют смеяться.
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По словам Александра, Елизавета II всегда обладала особенным чувством юмора: например, королева писала письма от лица своих очаровательных питомцев.
А вот предназначались они тайному адресату - конюху сэру Блэру Стюарту-Уилсону. Одно из этих писем гордый работник даже поместил в рамку и повесил в ванной комнате.
"Он писал письма от лица своего терьера, а Ее Величество отвечала от лица своих корги. Это серия самых смешных посланий на свете", - цитирует слова ведущего Telegraph.
Также он отметил, что переписка была такой живой и ироничной, что он действительно поверил в происходящее и едва ли не лопнул от смеха.
По словам многих источников, королева всегда любила веселиться: однажды она даже решила
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Еще одно доказательство того, что смех может продлевать жизнь - также как и тайная дружба с простым конюхом.
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