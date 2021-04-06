Обострение на Донбассе: что жители «ДНР» и «ЛНР» говорят об Украине и России

Источник материала: Салiдарнасць

Группа расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала новые доказательства переброса к украинской границе российской военной техники с закрытыми номерными знаками.

Также расследователи установили, что в аннексированный Крым перебрасывают десантников из Пскова.

На фоне наращивания российских сил около границы Украины и обострения на Донбассе, Киев призвал рассмотреть возможность проведения совместных воздушных учений с авиацией НАТО в воздушном пространстве Украины.

ЕС призывает Россию прекратить провокации. В США обещают защитить Украину в случае агрессии. А в Кремле утверждают, что «перемещения российских войск не должны вызывать бейспокойств».

Уже семь лет Киев не контролирует части своих Донецкой и Луганской областей. О том, что сейчас, во время обострения, происходит в так называемых «ДНР» и «ЛНР», Настоящее время поговорило с украинским журналистом Андреем Дихтяренко. Он – главный редактор издания «Реальная газета», выходившего в Луганске, где и жил Андрей до начала боевых действий.





– У нас очень сильно люди обеспокоены в принципе тем, что война может начаться. О том, что начинаются обострения, о возможной эскалации говорят с начала года. И сейчас, наверное, эти колонны российской техники, которые идут по Крымскому мосту, которые стягивают к границе с Украиной в Ростовской области – вот они стали таким апогеем.

Нужно понимать, что на неподконтрольной территории в это же время людей постоянно пичкают пропагандой. Буквально сегодня отсматривал их новости о том, что Украина вот-вот начнет наступление, плюс много начинается таких сомнительных историй, как якобы украинский беспилотник через 11 километров от линии разграничения пронес бомбу и в поселок Александровское под Енакиево сбросил на частный двор обычного дома, и погиб ребенок.

Дополнительно говорят о том, что мол «какие звери», тут же показывают реакцию каких-то депутатов российской Думы и опять же показывают на неподконтрольных территориях колонны, которые идут с российской техникой, говоря, что вот мол «нас готовы защитить».

Действительно, есть ощущение, что людей накачивают и готовят к тому, что война может наступить, что она фактически неизбежна. Плюс рассказывают постоянно о каких-то британских, американских инструкторах, которые якобы уже наводнили украинские города, готовы там командовать возможным наступлением со стороны Украины.

И вот в подобной информационной реальности местные жители, которые, как мы знаем и так, достаточно сильно страдают от очень плохой социально-экономической ситуации, банально от бедности и безработицы, дополнительно еще вводятся в такое нервное тревожное состояние этими постоянными слухами о том, что война начнется с минуты на минуту.

– Хорошо, а они же знают, что стягиваются войска с Ростовской области России к территории Украины? Что об этом говорят?

– Вот как раз пропаганда это тоже показывает, не стесняясь. Даже те кадры, которые у нас, например, верифицируются различными журналистами-расследователями, в том числе, кстати, и российскими. Conflict Intelligence Team показывали, как Псковскую дивизию перекидывали в Крым.

Там, кстати, не стесняются показывать те же самые кадры, говорят: «Вот видите, хорошо, мы без защиты не останемся. Вот-вот сейчас будут наступать «укры» так называемые, они уже якобы вот стягивают силы в районе Донецка и вот собираются опять переходить в наступление, вот Россия готова дать контрудар». Почему-то кадры с украинской стороны подобной техники те же российские и ДНРовские, ЛНРовские пропагандисты почему-то не показывают.

– Я слушала местных жителей, они говорят: «У нас и там, на Украине». По твоим ощущениям действительно жители этой части Украины уже не идентифицируют себя с Украиной?

– Это сложный вопрос. Во-первых, линия разграничения разделила неподконтрольные части Луганской и Донецкой областей и остальную Украину уже семь лет назад. Последний год, даже больше, многие люди физически не могут пересечь ее из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Эта непреодолимая стена физически существует сейчас. Так или иначе люди действительно живут в очень отличной ситуации от остальной Украины.

Я думаю, что да, объективно сейчас эти районы Луганской и Донецкой областей очень сильно уже отличаются от нас и по уровню жизни, и по менталитету.

Боюсь, действительно эти семь лет даром не прошли для тех, кто старается углубить эту пропасть между двумя частями Украины.

Грозит ли Украине «русское лето»