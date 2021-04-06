Класковский: Пропаганда вещает в пустоту, поэтому власти берут в руки дубину, чтобы глушить неугодные медиа

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Политический обозреватель Александр Класковский – об отношении власти к независимым СМИ.

– Несмотря на щедрую финансовую подпитку, госСМИ проигрывают конкуренцию, – пишет Класковский. – Потому власти и берут в руки большую дубину, чтобы вести «информационную войну», а проще говоря — глушить неугодные медиа. Иначе эти деятели не умеют.

Александр Лукашенко отправляет кадры в самую гущу сражения. 5 апреля, назначая Владимира Перцова министром информации, вождь снова говорил об информационной войне. Твердят о ней и депутаты, принимая новые драконовские законы против неподконтрольных властям медиа.

Прежний руководитель Мининформа Игорь Луцкий ушел на повышение в президентскую администрацию (стал главным идеологом), то есть за неполный год на посту министра информации он в представлении Лукашенко сработал хорошо. Для независимых же СМИ это был черный год. Власти — и Мининформ, и силовики — отбомбились по ним жесточайше.

Было бы лицемерием отрицать, что между властями и их политическими оппонентами, особенно вытесненными за границу, идет информационное противоборство, действительно перерастающее местами и временами в пиар-войну. Но уесть кусачие телеграм-каналы режим особо не может, кроме как наградив ярлыком экстремистских, что вызывает у их создателей гомерический хохот.

Основной же удар приходится на негосударственные медиа, которые работают в Беларуси, стремясь придерживаться профессиональных стандартов. Это не рупоры Тихановской, Латушко или ByPol’а. Однако в представлении чиновников неподконтрольные государству СМИ — это тоже вражеские «огневые точки», как выразился депутат Давыдько.

Да, независимые медиа сообщают, естественно, не только то, что нравится властям, — рассказывают в числе прочего о протестах, представляют точки зрения критиков режима Лукашенко. Но это нормальная работа СМИ, миссия которых — информировать обо всем, что важно, интересно обществу, давать разные мнения по животрепещущим проблемам. Ненормальна политическая система, которая за это давит.

Да, и что предлагается взамен? Государственная идеология ныне окончательно свелась к апологетике сильной президентской руки и дискредитации оппонентов режима. Информационная политика государственных СМИ агрессивна, этические рамки окончательно отброшены.

Однако впечатление таково (и оно подтверждается независимой социологией), что кайф от того зверского коктейля, который предлагается государственной пропагандой, получает лишь сравнительно узкая группа адептов «батьки».

Таким образом, хотя Лукашенко время от времени и призывает говорить с «заблудшими», разъяснять им политику режима, пропаганда в значительной степени вещает в пустоту.

Несмотря на щедрую финансовую подпитку, госСМИ проигрывают конкуренцию. Потому власти и берут в руки большую дубину, чтобы вести «информационную войну», а проще говоря — глушить неугодные медиа. Иначе эти деятели не умеют.

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