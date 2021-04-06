«То, что сейчас происходит – это мутная вода, она схлынет»

Источник материала: Салiдарнасць

Директор фонда «Страна замков» рассказал «Салідарнасці» о том, как пережить проверки десятка госслужб за полгода и поверить в чудеса.





Все фото из архива Александра Варикиша

Пока белорусы демонстрируют взаимовыручку и поддержку в отстаивании и гражданской позиции, режим демонстрирует готовность «выдавливать» нелояльных из всех сфер жизни.

Неблагонадежным, с точки зрения властей, стал даже внутренний туризм. Например, в Новогрудке в конце марта задержали группу людей , пришедших на экскурсию в местный краеведческий музей. В центре Минска «забирали» гида вместе с группой (экскурсоводу дали 15 суток, участникам экскурсии – штрафы), в Полоцке – всех мужчин-экскурсантов, в Коссово – вообще всю группу, около 40 человек, включая водителя автобуса…

В число «нежелательных» попала и компания «Страна замков», созданная 15 лет назад с целью восстановления памятников архитектуры и возрождения исторического наследия. Ее глава Александр Варикиш, на секундочку, в 2018 году стал лучшим специалистом по туризму, по версии Федерации профсоюзов Беларуси – победителем республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер». Но кому интересны былые заслуги, если ты пошел против системы?

В сентябре в фонд с внеплановой проверкой пришел Госконтроль – существенных нарушений не нашли, но штраф в 20 базовых величин выписали. Следом потянулись – «як гусі ў вырай» – налоговая инспекция, комитет по труду, районные санстанция, пожарные, землеустроители, РЭС, инспекторы по охране природы…

– В агроусадьбе в основном цеплялись к мелочам, отыскивали, за что выписать штраф. А в Минске проверка была тотальной – вплоть до того, насколько я понимаю, что выясняли в погранкомитете, кто сколько раз ездил за границу, звонили нашим туристам, поднимали чеки за экскурсии 1,5-годичной давности и проверяли по распечаткам мобильных операторов, с кем велись переговоры, – рассказывает Александр Варикиш.

«Вал поддержки и солидарности»

– Я напрямую связываю эти проверки со своей гражданской позицией. Не знаю, стояла ли перед ними цель «закрыть» или только как следует припугнуть, но копали старательно, составляли бесконечные протоколы, и штрафные санкции грозили очень серьезные. Полную сумму озвучивать не буду, но она, поверьте, немаленькая.

Прибавьте к этому еще ковид, из-за которого мы не могли организовывать туристические программы большую часть прошлого года. Не знаю, смогли бы мы в такой ситуации выкарабкаться – наверное, прозябали бы.

Но то, что произошло – это какое-то чудо, – вспоминает директор фонда, как откликнулись белорусы на его отчаянный призыв о помощи в соцсетях. – Во-первых, очень многие поддержали деньгами, присылали материальную помощь. Во-вторых, активно стали записываться на экскурсии с мотивом «съездим именно с этой компанией, дадим хорошим людям заработать». (Например, со «спецзаказом» экскурсии обратилось сообщество белорусских реконструкторов, также на одну из экскурсий приехала народная артистка Беларуси, прима Купаловского театра Зоя Белохвостик, что подстегнуло активность других туристов – «С».).

В итоге продажи в ноябре у нас были, как в сезон, несмотря на «корону» и обстановку в стране. Поэтому на сегодняшний день я убежден, что «Страна замков» заслужила звание народного проекта, я не устану это повторять и благодарить людей, не забуду о том, кто нам дал возможность выжить.

Людей, которых хочется поблагодарить, на самом деле очень много, я не могу выделить кого-то одного. Это был просто вал поддержки и солидарности, когда звонили и приезжали люди, которых я не видел годами, передавали деньги, говорили добрые слова…

Вообще, я сначала долго думал, как обратиться к людям, потому что ситуация складывалась очень серьезная и ошибиться было нельзя. Если честно, просто увидел во сне, что должен написать, буквально по пунктам: раз, два, три.

На какой-то отклик, конечно, надеялся, но особых чаяний не пытал, и просто был в шоке от реакции – больше 200 тысяч просмотров публикации, перепосты в крупнейших белорусских телеграм-каналах, на тот момент еще не признанных экстремистскими – это, конечно, впечатлило. У меня нескончаемо звенели СМС-оповещения о переводе на карточку.

И эта поддержка не закончилась, она идет постоянно – и сейчас люди, которые ездят с нами на экскурсии, благодарят, просят обязательно сообщать о новых программах, чтобы снова с нами поехать.

Или вот еще деталь: в прошлом августе наша группа в Facebook «Страна замков. Вместе по Беларуси» насчитывала 6 тысяч подписчиков. Сейчас их 15 тысяч. Спасибо всем огромное!

«Пусть каждый делает свое дело»

– С проверками в Минске, в общем, понятно. А как так вышло в Ошмянском районе: то местные власти в 2000-х на вас чуть ли не молились как на спасителей шляхетских усадеб в Бенюнах и Родевичах, то в 2020 году вдруг вы стали злостным нарушителем, «самостройщиком» и расхитителем, понимаешь, социалистической собственности?

– Справедливости ради, «молились» – это перебор. Но то, что у нас были отличные отношения с Ошмянской администрацией – это факт. Я всегда ставил в пример ошмянское руководство как адекватное, готовое к диалогу.

А сейчас, во-первых, пришел новый председатель, которому очень хотелось показать себя. Ну и во-вторых, политическая обстановка в целом «не спрыяе», к сожалению.

Местные власти, насколько я понимаю, подключились к проверкам, когда пришла бумага из Минска, мол, посмотрите и проверьте, что это за агроусадьба там в Ошмянском районе.

– «Подключились» – сельсовет признал самостроем и решил снести в «Гольшанском фольварке» на хуторе Родевичи столетний амбар и довоенную хатку…





Самострой

– Уже снесли, – с горечью вздыхает Александр, – хотя мы были готовы заплатить штраф и узаконить постройки (не помогли разрешить ситуацию ни обращения в районный и областной исполком, ни прием у министра культуры – «С».). Разбор закончили пару дней назад, будут ли искать что-то новое, к чему прицепиться, я пока не знаю. Председатель райисполкома может смело тешить свое чувство собственной важности, что он первый человек «на районе» и за ним было последнее слово, а не за каким-то минским выскочкой.





Хутор

Ну, на здоровье, пусть каждый делает свое дело. Он отчитается перед своим руководством, какой он ловкий и деловой, я – перед обществом, что мы сделали и продолжаем делать и насколько это нужно, раз люди активничают, записываются в группы и ездят с нами на экскурсии.

– Кстати, про экскурсии. Правда, что за прошлый год самой востребованной стала программа «Шляхами кантрабандыстаў» в Ракове?

– Да, так получилось, что эта «нелегальная» тема стала очень популярной. Не рискну связать это напрямую с событиями 2020-го в стране, но определенный символизм есть.

«Весна близко»

– Мне повезло еще и в том, что родня, близкие люди очень поддержали – мы смотрим с ними в одном направлении и стоим вместе, как монолит. Даже те, кто находится далеко и казались мне достаточно индифферентными, теперь заняли очень активную позицию, и это потрясающе.

Как я справляюсь, когда накатывает депрессия? Хороший вопрос… В прошлом году у меня в жизни были очень большие неприятности, если честно, почти край.

Хотите – верьте, хотите – нет, но в моей жизни произошло чудо. Меня пригласили пойти в протестантскую церковь, и я тихонько просидел в уголке всю службу. Рядом сидела девушка, которую я видел в первый раз в жизни – и вот она поворачивается, говорит: «Я хочу Вас благословить». И протягивает мне закладку, а на ней было написано «Неудача – это возможность начать все заново, только с большей мудростью».

В тот момент я был просто в шоке. Не сомневался, что это сам Бог меня коснулся в той тяжелейшей ситуации. Я полностью пересмотрел свою жизнь, и теперь убежден, что если Бог ведет вас по жизни, то какие бы сложности и трудности не ожидали – это все равно явление временное. У меня с лета прошлого года начался взлет. Поэтому, даже зная, что ожидает меня и фирму, я бы все равно это повторил – это мой путь, его нужно пройти.

Так что депрессии сейчас абсолютно нет, есть смелость, ощущение внутренней защиты и решительность идти вперед. Я верю в то, что нам всем нужно, поддерживая друг друга, идти вперед – дурдом не будет вечным, и весна – настоящая, с пробуждением природы и всех жизненных сил – она не за горами.

Александр точно знает, что говорит: прошлой осенью он закупил и высадил на хуторе Родевичи больше 4000 тюльпанов, и цветы, пусть медленно и неохотно, уже начинают пробиваться, чтобы к маю порадовать гостей.

– Что дальше? Я не политик, чтобы рассуждать о перспективах, я, как это сказать, общественно-туристический деятель. Но то, что я вижу – процесс идет, и идет стремительно. Вспомните, какими мы были в прошлом марте и как изменились за год. А ведь год – это совсем небольшой промежуток времени.

Примите во внимание, что если брать с первого раздела Речи Посполитой, с 1772 года, то мы, белорусы, под разными оккупациями находились 250 лет. Поэтому ждать за несколько месяцев грандиозных перемен – такого не бывает. Но процесс идет, все хорошо.

Думаю, что очень важно смотреть в будущее – это особенно касается тех, кто занимается культурой, охраной памятников, в том числе моих коллег-экскурсоводов. Все то, что сейчас происходит – это мутная вода, она схлынет. А есть вещи важные, стратегические.

Я, например, вожу экскурсии около 20 лет, и прекрасно помню то время, когда только начинал – когда мы говорили про Великое княжество Литовское, у людей старшего поколения сознание немножко «буксовало», потому что об этом было мало информации.

Но мы все вместе сеяли, сеяли, сеяли – и сегодня уже большинство белорусов знает, что ВКЛ – это наша история, что Беларусь – не только про партизан, но и про князей, про магнатов, это все наши традиции и история.

Перестройка сознания идет, и мне очень нравится направление, в котором мы движемся – потому что когда люди знают свою историю, оппоненты не могут ей манипулировать.