Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»

Источник материала: Tut.by

Основатель SpaceX Илон Маск призвал российских инженеров стремиться к созданию ракет, способных выполнять многоразовые пуски. Об этом Маск заявил в своем Twitter , сообщает Lenta.ru .



Фото: wikimedia.org

Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ», Маск заметил, что разработка находится на «правильном пути». «Однако я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — подытожил американский предприниматель.

Также в комментариях миллиардер ответил на вопрос, как долго можно использовать ракеты тяжелого класса Falcon 9, которые производит компания Маска. «Для практических целей нет предела», — сказал предприниматель. Однако Маск уточнил, что с каждым новым запуском ракету будет все сложнее обслуживать.

В феврале стало известно о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов.