|
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Источник материала: Tut.by
Основатель SpaceX Илон Маск призвал российских инженеров стремиться к созданию ракет, способных выполнять многоразовые пуски. Об этом Маск заявил в своем
Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ», Маск заметил, что разработка находится на «правильном пути». «Однако я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — подытожил американский предприниматель.
Также в комментариях миллиардер ответил на вопрос, как долго можно использовать ракеты тяжелого класса Falcon 9, которые производит компания Маска. «Для практических целей нет предела», —
В феврале стало известно о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Срок службы «Амура-СПГ» составляет до 50 полетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя публикацию блогера Кати Павлющенко о проекте ракеты-носителя «Амур-СПГ», Маск заметил, что разработка находится на «правильном пути».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)