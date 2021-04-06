«Реал» одолеет «Ливерпуль» и уступит «Барсе», Минск победит в динамовском дерби. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый объясняет преимущества мадридского «Реала» над «Ливерпулем» накануне сшибки команд в Лиге чемпионов. Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков рассуждает о сценарии будущего «класико» и необходимости победы в нем для «Барселоны», а журналист Владислав Татур ставит на победу Минска в динамовском дерби в рамках чемпионата Беларуси по футболу.

Чалый: Букмекеры недооценивают «Реал» из-за трудностей в испанском чемпионате

Кто: Сергей Чалый, экономист.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла , не прошла , прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль», который состоится 6 апреля.

— Противостояние мадридского «Реала» и «Ливерпуля» выглядит интригующим, — убежден Сергей. — Обе команды многократно выигрывали Лигу чемпионов, причем делали это с нынешними тренерами. В составах команд полно игроков, которые знают, как побеждать в ЛЧ: «Реал» одолел «Ливерпуль» в финале турнира 2018 года, а мерсисайдцы стали обладателями Кубка европейских чемпионов год спустя.

Положение «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге незавидное — шестое место после тридцати туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два очка, а в конкурентах — «Челси» и «Тоттенхэм». Говорят, что шанс для «Ливерпуля» пробиться в Лигу чемпионов на будущий сезон состоит в том, чтобы сделать это через победу в турнире. Но я думаю, что «Ливерпуль» решит задачу в домашнем чемпионате.

На выходных команда Юргена Клоппа разобралась с «Арсеналом» — 3:0. Успеха удалось достичь за счет вновь работающего в «Ливерпуле» высокого прессинга. Я-то уже думал, что «красные» столкнулись со структурным спадом и угодили в психологическую яму, но в этот раз они здорово проявили себя.