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«Реал» одолеет «Ливерпуль» и уступит «Барсе», Минск победит в динамовском дерби. Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Чалый: Букмекеры недооценивают «Реал» из-за трудностей в испанском чемпионате
Кто: Сергей Чалый, экономист.
Предыдущие пять ставок:
В этот раз ставит на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль», который состоится 6 апреля.
— Противостояние мадридского «Реала» и «Ливерпуля» выглядит интригующим, — убежден Сергей. — Обе команды многократно выигрывали Лигу чемпионов, причем делали это с нынешними тренерами. В составах команд полно игроков, которые знают, как побеждать в ЛЧ: «Реал» одолел «Ливерпуль» в финале турнира 2018 года, а мерсисайдцы стали обладателями Кубка европейских чемпионов год спустя.
Положение «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге незавидное — шестое место после тридцати туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два очка, а в конкурентах — «Челси» и «Тоттенхэм». Говорят, что шанс для «Ливерпуля» пробиться в Лигу чемпионов на будущий сезон состоит в том, чтобы сделать это через победу в турнире. Но я думаю, что «Ливерпуль» решит задачу в домашнем чемпионате.
На выходных команда Юргена Клоппа разобралась с «Арсеналом» — 3:0. Успеха удалось достичь за счет вновь работающего в «Ливерпуле» высокого прессинга. Я-то уже думал, что «красные» столкнулись со структурным спадом и угодили в психологическую яму, но в этот раз они здорово проявили себя.
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«Реал» накануне соперничал с «Эйбаром» — 2:0. В атаке у мадридцев все в порядке: Марко Асенсио позволено рисковать, а Карим Бензема как голеодор также находится в хорошей форме — он признан лучшим игроком Ла Лиги в марте, забив пять голов в трех матчах. Но, на мой взгляд, лучший все-таки Асенсио. На фоне перехода в команду Эдена Азара Асенсио раскрылся как зрелый плеймейкер и утвердился в роли футболиста, вокруг которого можно строить команду.
Рост Асенсио над собой также с лучшей стороны характеризует работу Зинедина Зидана: Марко выглядит убедительно в тренерских схемах как одна из опций в игре мадридцев, тогда как Азар привык к доминирующей роли. Слабость команды с явным лидером в современном футболе мы видим на примере «Барселоны».
И «Реал», и «Ливерпуль» в очном противостоянии будут обходиться без нескольких ключевых исполнителей. Главная потеря испанского гранда — капитан Серхио Рамос. Лидер обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк давно вне игры. С учетом проблем в защите и активности команд при организации атакующих действий большая нагрузка должна прийтись на вратарей. В дуэли Куртуа и Алиссона в слабой позиции, думаю, находится первый: уж слишком нервозно было у ворот Тибо в матче с «Эйбаром».
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