Жизнь при посадке не гарантирована. Пять самых опасных аэропортов мира

Источник материала: Tut.by

Взлет и посадка самолетов — дело небезопасное даже в идеальных условиях. Что уж говорить про неидеальные: самолеты, например, садятся на автомобильные дороги. А некоторые аэропорты просто-напросто настолько опасны, что на них может сесть далеко не каждый опытный пилот. 42.TUT.BY подобрал пять самых опасных (или кажущихся таковыми) аэродромов мира.

Гибралтарский аэропорт

Гибралтар — одна из важнейших военных баз Великобритании на южном побережье Испании. С 18 века она служит британцам «пробкой», затыкающей Средиземное море с запада. Мощь «владычицы морей» основывалась во многом на системе укреплений, подобных Гибралтару. Взять крепость пытались много раз, но никто ни разу не преуспел.



Фото: wikipedia.org

В конце 30-х годов Гибралтар оказался на волоске от захвата: власть в Испании взяли фашисты под руководством Франсиско Франко, который очень дружил с Адольфом Гитлером. Тогда же началась война, вскоре пала Франция, и шансы, что испанцы пропустят нацистские войска через свою страну и дадут провести штурм Гибралтара, стали очень высокими. База попала в «экстремальные условия» — таким же экстремальным стал военный аэропорт Гибралтара, построенный в том же 1939 году.

Особенность аэропорта в том, что его взлетно-посадочную полосу пересекает… автомобильная дорога. По какой-то причине руководство не сочло нужным выкопать для автомобилей тоннель или построить объездную трассу (спустя более 80 лет ее до сих пор нет). Казалось бы, гибралтарский аэропорт просто идеален для катастроф, однако все время как-то обходится. Полоса давно используется не только для военных нужд (хотя и до сих пор принадлежит Минобороны Великобритании), здесь садятся десятки гражданских авиалайнеров.

И по какой-то причине никаких столкновений автомобилей и самолетов практически не происходит. Автодорогу исправно перекрывают, когда взлетает или садится любой самолет, так что поставщиком шокирующих новостей аэропорт так и не стал. Кстати, Гитлера испанские фашисты к Гибралтару тоже так и не пропустили.

Аэропорт Бангда, Китай

Тибетский автономный район Китая прославился не только тем, что крепостное право здесь отменили за пару лет до полета Гагарина в космос. Это еще и один из самых высокогорных регионов Земли, куда попасть далеко не просто. Однако без связи с окружающем миром в наше время жить грустно, и потому в тибетском округе Чамдо построен один из самых опасных аэропортов в мире.



Фото: wikipedia.org

Высота, на которой находится взлетно-посадочная полоса (она здесь всего одна), громадна — 4334 метра над уровнем моря. При этом длина ВПП также рекордна: 5500 метров. Это не случайно, в условиях разреженного воздуха разгон самолета должен быть длинным.

Для полета разреженная атмосфера тоже то еще удовольствие: гораздо легче потерять управление. А еще вокруг полно горных вершин, зачастую затянутых облаками: врезаться в одну из них означает верную гибель экипажа и пассажиров. Поэтому непрофессионалы в Бангда не летают, а опытные пилоты соблюдают строжайшую осторожность. Как и наземные службы: самолет легко угробить и при ненадлежащем качестве покрытия сверхдлинной полосы, поэтому за ней следят тщательнее некуда.

Взлетно-посадочная полоса в Матекане

Впрочем, если горы не очень высокие, то можно и не делать особо длинную взлетно-посадочную полосу. Особенно если проявить некоторую долю решительности и презрения к смерти. Ничем иным строительство взлетно-посадочной полосы в Матекане (это в Лесото, Южная Африка) мы объяснить не можем.



Фото: wikipedia.org

Конструкция удивительного «аэропорта» проста: 400-метровая коротенькая взлетно-посадочная полоса ведет в пропасть глубиной в 600 метров. Слегка разогнавшись на ВПП, самолет начинает натуральным образом падать в бездну. Как и во время разбега, падая, машина набирает скорость, которой хватит для того, чтобы взлететь. Или не хватит.

По конструкции такой аэропорт более всего напоминает палубу авианосца, где самолет также покидает «ВПП» на некоторой высоте над морем. Правда, не в 600 метров, так что, даже упав на воду, летчик сохраняет шансы выжить. Аэродром в Матекане таких шансов, скорее всего, не дает, так что остается верить в хорошее. Посадка на ВПП тоже экстремальна — в данном случае падение в пропасть ничем не поможет, так как скорость надо снижать, а не наращивать. Поэтому расчет тормозного пути должен быть довольно ювелирным.

Разумеется, никакие авиалайнеры так не садятся и не взлетают, полоса обслуживает местные рейсы легких самолетов (таких, как спортивный Cessna 206, взлет-посадку которого на полосу можно посмотреть здесь ). С 2009 года полоса даже официально закрыта для любых международных перевозок (но локальные рейсы остались).

Аэропорт Кансай, Япония

Уникальность аэропорта Кансай в том, что там, где он есть, никаких аэропортов быть не должно. И никакой суши вообще: полосы расположены на искусственном острове вблизи города Осака, где раньше было только море. Этот факт неизбежно накладывал ограничения на размеры: удлинить взлетно-посадочную полосу значительно сложнее, если для этого потребуется отвоевывать пространство у воды.



Фото: wikipedia.org

Тем не менее у конструкторов все получилось, и сегодня аэропорт на два терминала, открытый в 1994 году, принимает и обслуживает миллионы людей в год.

Хотя пространство на острове ограничено, длина ВПП все равно впечатляет — их две на 3,5 и 4 километра. Однако садиться на них все равно небезопасно и для неопытных пилотов прямо запрещено.

Аэропорт Марискаль Сукре, Эквадор

Экстремальность посадки на ВПП этого аэропорта обеспечивает не расположение в горах (все-таки 2800 метров над уровнем море — это не совсем уж экстрим) и не несколько вулканов, порой выбрасывающих пепел, поблизости. Проблема скорее в низком качестве инфраструктуры: власти Эквадора никак не могут обеспечить идеального состояния асфальтового полотна взлетно-посадочной полосы.



Фото: wikipedia.org

Хотя ВПП довольно длинная, больше четырех километров, каждый сезон дождей превращает ее в весьма ухабистую дорогу, что делает взлет опасным и малоприятным делом. Так как никаких улучшений в будущем не ожидается, садиться на Марискаль Сукре можно только опытным пилотам.

В 1998 году квалификация два раза не помогла летчикам: в 1985 году за пределы взлетной полосы выскочил грузовой Douglas DC-8−55 °F, а в 1998 — пассажирский самолет Ту-154 кубинской авиакомпании, общее количество погибших в двух катастрофах составило 130 человек. В результате в 2013 году аэропорт закрыли.